🇨🇾 Omonia – Flora 🇪🇪 Typy, kursy (05.08.2021)

W ramach trzeciej rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Europy, Omonia zmierzy si臋 na w艂asnym obiekcie z Flor膮.

Omonia – Flora zapowied藕 (czwartek, 18:00)

Zawodnicy Omonii po偶egnali si臋 z eliminacjami do Ligi Mistrz贸w po pora偶ce z Dinamem Zagrzeb. Dru偶yna z Cypru by艂a jednak zdecydowanie s艂absza od swoich rywali i nie mog艂a liczy膰 na zwyci臋stwo w tamtym dwumeczu. Tym razem jednak Omonia b臋dzie faworytem do zwyci臋stwa i fani z Cypru mog膮 wierzy膰 w awans do kolejnej rundy.

Go艣cie za to mierzyli si臋 z mistrzem Polski czyli Legi膮 Warszawa. Ku zaskoczeniu ekspert贸w go艣cie dzisiejszego starcia pokazali si臋 z naprawd臋 dobrej strony i mieli realn膮 szans臋 na awans do kolejnej rundy eliminacji do Ligi Mistrz贸w. Tym razem po raz kolejny zawodnicy Flory nie b臋d膮 faworytami, ale na pewno je艣li zagraj膮 na wysokim poziomie to b臋d膮 w stanie powalczy膰 ze swoimi rywalami z Cypru.

W weekend zawodnicy Estonii grali na swoim krajowym podw贸rku i zremisowali z Paide, czyli z rywalem kt贸ry niedawno mierzy艂 si臋 ze 艢l膮skiem Wroc艂aw.

Omonia – Flora kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Omonia. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.38. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Omonia – Flora, to Noblebet ma na to zdarzenie kurs 4.45. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 9.00.

Omonia – Flora fakty meczowe

– Gospodarze nie zachowali czystego konta od 7 mecz贸w.

– Go艣cie nie wygrali 偶adnego ze swoich ostatnich 3 spotka艅.

– Na ostatnich 5 mecz贸w Omonii w a偶 4 fani ogl膮dali wi臋cej ni偶 2.5 goli.

Omonia – Flora nasze typy

Bukmacherzy nie maj膮 wi臋kszych w膮tpliwo艣ci i spodziewaj膮 si臋 wygranej gospodarzy. Ekipa z Cypru powinna pokona膰 swoich rywali, ale go艣ci na pewno sta膰 na strzelenie gola w wyjazdowym starciu. Szykuje si臋 bardzo ciekawe starcie, kt贸re powinno by膰 interesuj膮ce do ogl膮dania.

Omonia – Flora | Typ: powy偶ej 2.5 goli @1.98 Noblebet

Omonia – Flora | Typ: obie dru偶yny strzel膮 gola @2.20 Noblebet