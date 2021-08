Motor Lublin – Ruch Chorzów 🇵🇱 Typy, kursy (08.08.2021)

Zdecydowanie hit 2. kolejki II ligi. Motor Lublin – Ruch Chorz贸w to spotkanie, kt贸re elektryzuje kibic贸w obu klub贸w od kilku 艂adnych dni. Na trybunach zasi膮dzie ponad 9 tysi臋cy kibic贸w, a po obu stronach na pewno zago艣ci kapitalny doping. Dodatkowo mecz przy 艣wietle i na antenie TVP Sport.聽

Motor Lublin – Ruch Chorz贸w zapowied藕 (niedziela, 20:00)

Gospodarze lig臋 rozpocz臋li od efektownej wygranej w Pruszkowie. 4:1 ze Zniczem robi wra偶enie. Do tego kapitalny debiut zaliczy艂o dw贸ch nowych pi艂karzy 偶贸艂to-bia艂o-niebieskich. Micha艂 Fidziukiewicz zaliczy艂 hat-tricka, a prawy obro艅ca Adrian Dudzi艅ski strzeli艂 jednego gola i asystowa艂 przy kolejnym. To na nim by艂 w艂a艣nie rzut karny dla lublinian. Takiego startu dawno nie zaliczy艂 Motor Lublin i chcia艂by teraz p贸j艣膰 za ciosem. Tym bardziej 偶e mowa o pierwszym domowym spotkaniu. Na trybunach Areny Lublin frekwencja mocno dopisz臋. Dotychczas rekordem frekwencji na nowym obiekcie by艂o spotkanie z czerwca 2016 roku. W贸wczas na bara偶ach o II lig臋 z Olimpi膮 Elbl膮g by艂o 8919 kibic贸w. Dzisiaj powinno by膰 ponad 9 tysi臋cy!

Ruch Chorz贸w to wielka marka, ale dopiero wraca po dwuletniej przygodzie w III lidze. Zdecydowanie wygrana trzecia grupa na czwartym poziomie rozgrywkowym. Nie mieli k艂opot贸w z wyprzedzeniem 艢l臋zy Wroc艂aw oraz Polonii Bytom. Teraz czas na podbi膰 drug膮 lig臋, cho膰 nie s膮 tutaj faworytem. W pierwszej kolejce tylko zremisowali u siebie z Pogoni膮 Siedlce. Jedynego gola dla Niebieskich strzeli艂 Przemys艂aw Szkatu艂a. Co ciekawe on ju偶 mia艂 okazje przez rok gra膰 na Arenie Lublin, jako pi艂karz lubelskiego klubu. W barwach Ruchu tak偶e mo偶emy spotka膰 uznanych ligowc贸w – Tomasza Foszma艅czyka czy 艁ukasza Janoszk臋. Wyst臋p tego drugiego stoi jednak pod znakiem zapytania.

Motor Lublin – Ruch Chorz贸w kursy bukmacherskie

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Motor wygra, kurs: 1,82

Ruch wygra, kurs: 4,05

Remis, kurs: 3,60

Motor Lublin – Ruch Chorz贸w fakty meczowe

Po pierwszej kolejce Motor ma 3pkt, Ruch 1

Ostatnie mecze tych dru偶yn to sezon 1991/1992

Na trybunach w Lublinie ma zasi膮艣膰 ponad 9 tysi臋cy kibic贸w

Motor Lublin – Ruch Chorz贸w typy

Gospodarze na pewno b臋d膮 chcieli ruszy膰 na rywala. S膮 faworytem i stawiamy tutaj na kilka bramek w meczu. 3:1, mo偶e 3:2 po ciekawym widowisku.

Typ: Motor powy偶ej 1,5 bramki @ 1,71 BETFAN

Typ: Powy偶ej 2,5 bramki @ 1,70 BETFAN