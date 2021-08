🇫🇷 Monaco – Sparta Praga 🇨🇿 Typy, kursy (10.08.2021)

We wtorkowy wiecz贸r zawodnicy Monaco zagraj膮 na w艂asnym obiekcie ze Spart膮 Praga w ramach rewan偶owego spotkania w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Mistrz贸w.

Monaco – Sparta Praga zapowied藕 (wtorek, 20:00)

Gospodarze dzisiejszego starcia w ostatni weekend zremisowali na w艂asnym obiekcie z Nantes. Nie by艂 to wymarzony pocz膮tek sezonu dla francuskiej ekipy, ale dzisiaj czeka ich troch臋 艂atwiejsze zadanie. Wystarczy dowie藕膰 dwubramkow膮 przewag臋 z pierwszego starcia. Brak awansu do kolejnej rundy b臋dzie dla fan贸w Monaco rozczarowaniem.

Go艣cie za to wygrali na ten moment swoje wszystkie trzy ligowe spotkania w Czechach, ale do dzisiejszego meczu podchodz膮 w niezbyt dobrych nastrojach. Pierwsze starcie by艂o dla Sparty bardzo trudne i ewentualne odrobienie strat we Francji b臋dzie bardzo trudne. Mimo wszystko po ekipie z Pragi mo偶na spodziewa膰 si臋 walki do samego ko艅ca meczu.

Monaco – Sparta Praga kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Monaco. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.46. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Monaco – Sparta Praga, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 4.60. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 6.50.

Monaco – Sparta Praga fakty meczowe

W ostatnich 5 meczach Monaco fani ogl膮dali mniej ni偶 10.5 rzut贸w ro偶nych.

Na ostatnich 7 mecz贸w go艣ci w a偶 pi臋ciu by艂o wi臋cej ni偶 4.5 kartek.

Na ostatnich 7 spotka艅 gospodarzy w a偶 pi臋ciu obie dru偶yny strzela艂y gola.

Monaco – Sparta Praga nasze typy

Dzisiejsze starcie b臋dzie zapewne wygl膮da艂o bardzo podobnie do tego pierwszego. W Pradze to zawodnicy z Francji przewa偶ali i zas艂u偶enie pokonali swoich rywali. Tym razem gracze Monaco zagraj膮 u siebie i po raz kolejny nale偶y oczekiwa膰 dobrego wyniku oraz gry ze strony francuskiej dru偶yny. Powinni oni wygra膰 to starcie bez wi臋kszych problem贸w.

