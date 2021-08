🇺🇦 Szachtar Donieck – Genk 🇧🇪 Typy, kursy (10.08.2021)

Przed nami rewan偶owe starcie w eliminacjach do Ligi Mistrz贸w pomi臋dzy Szachtarem Donieck i Genk. Pi艂karze z Ukrainy znajduj膮 si臋 w naprawd臋 komfortowej sytuacji, czy uda im si臋 dowie藕膰 przewag臋 z pierwszego spotkania?

Szachtar Donieck 鈥 Genk zapowied藕 (wtorek, 19:30)

To Szachtar rozdaje dzisiaj karty, ekipa z Doniecka w pierwszym meczu pokona艂a Genk wynikiem 2:1. Co istotne, tamto spotkanie rozgrywane by艂o w Belgii. Dwie bramki na wyje藕dzie oraz atut w艂asnego stadionu sprawiaj膮, 偶e Ukrai艅cy b臋d膮 musieli si臋 naprawd臋 postara膰 by nie awansowa膰 do nast臋pnej rundy. Szachtar przed starciem z Belgami wygra艂 dwukrotnie w lidze. O dziwo, w poprzedniej kolejce dzisiejsi gospodarze polegli niespodziewanie w starciu z Oleksndriy膮 (1:2). Zastanawia膰 si臋 mo偶na, czy g艂owy pi艂karzy Szachtara nie by艂y ju偶 w tym wypadku przy starciu z Genkiem.

Co tu du偶o m贸wi膰, po艂o偶enie Belg贸w jest ma艂o komfortowe. Dru偶yna b臋dzie musia艂a wzbi膰 si臋 na wy偶yny swoich umiej臋tno艣ci by odmieni膰 losy tej rywalizacji. Warto jednak nadmieni膰, 偶e pocz膮tek tego sezonu w wykonaniu go艣ci nie nale偶y do powalaj膮cych. Zesp贸艂 najpierw przegra艂 w Superpucharze Belgii z Club Brugge (2:3), a nast臋pnie zremisowa艂 z St. Liege (1:1) oraz uleg艂 Oostende (3:4). Potem przysz艂a pora偶ka z Szachtarem, dopiero w ostatniej kolejce pi艂karzom Genku za spraw膮 wygranej wynikiem 2:1 nad Kortrijk uda艂o si臋 przerwa膰 t臋 jak偶e pechow膮 seri臋 mecz贸w bez wygranej.

Szachtar Donieck 鈥 Genk kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera Noblebet prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Szachtara: 1.77

remis: 4.20

zwyci臋stwo Genk: 4.40

Szachtar Donieck 鈥 Genk fakty meczowe

Pierwsze starcie tych ekip zako艅czy艂o si臋 wygran膮 Szachtara wynikiem 2:1.

Genk dzi臋ki wygranej w ostatniej kolejce ligi belgijskiej przerwa艂 seri臋 4 mecz贸w bez wygranej.

Go艣cie nie zachowali czystego konta w 偶adnym z 5 dotychczasowych spotka艅.

Szachtar Donieck 鈥 Genk nasze typy

Wyst臋py go艣ci nie wskazuj膮 by mieli oni dzisiaj sprawi膰 niespodziank臋. Defensywa belgijskiej ekipy nie nale偶y do najszczelniejszych, z tego te偶 powodu stawiamy na BTTS. Mimo wszystko wydaje nam si臋, 偶e atut w艂asnego boiska b臋dzie mie膰 dzisiaj kluczowe znaczenie, naszym drugim typem na to starcie b臋dzie wygrana gospodarzy.

Szachtar Donieck 鈥 Genk |typ: 1 @1.77 Noblebet

Szachtar Donieck 鈥 Genk |typ: BTTS @1.57 Noblebet