🇬🇧 Chelsea – Villarreal 🇪🇸 Typy, kursy (11.08.2021)

Przed nami starcie o pierwsze powa偶ne trofeum. Chelsea – Villarreal na Windsor Park w Belfa艣cie to spotkanie o Superpuchar Europy. Obie ekipy w maju pokona艂y dru偶yny z Manchesteru. Teraz szansa na kolejny puchar do gabloty. Nie ma jednak, co ukrywa膰, to dru偶yna z Premier League jest wyra藕nym faworytem.

Chelsea – Villarreal zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Oba zespo艂y dopiero w najbli偶szy weekend rozpoczn膮 zmagania ligowe. Chelsea ju偶 czeka na sobotnie spotkanie z Crystal Palace. Zanim jednak rozpocz臋li gr臋 o stawk臋, The Blues rozegrali cztery sparingi. Najpierw rozbili znacznie ni偶ej notowane Peterborough, a p贸藕niej ju偶 szli z rywalami w g贸r臋. 2:1 z Arsenalem i Bornemouth oraz tydzie艅 temu remis 2:2 z Tottenhamem. Wyniki to jedno, trzeba w ko艅cu pami臋ta膰, 偶e wielu pi艂karzy gra艂o na Euro i mia艂o d艂u偶sze wakacje. To w jakim艣 stopniu utrudni艂o przygotowania Thomasowi Tuchelowi.

Znacznie wi臋cej grali pi艂karze Unaia Emery’ego. Za nimi a偶 sze艣膰 sparing贸w, ale cz臋sto organizowali w kr贸tkich odst臋pach czasowych. W贸wczas pi艂karze mogli rozegra膰 mecze w wi臋kszym wymiarze czasowym. Co ciekawe ani jednego sparingu nie wygrali. Pora偶ki z Valenci膮, Marsyli膮 i Leicester. Ponadto remisy z Lyonem, Levante, Leeds. Z jednej strony nie wr贸偶y to dobrze. Z drugiej to nadal tylko sparingi. Warto zauwa偶y膰, 偶e w dzisiejszym meczu zagra Pau Torres. Stoper jest 艣wie偶o po Euro 2020 i Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Teraz z marszu mecz o Superpuchar Europy, a p贸藕niej dostanie troch臋 wolnego.

Chelsea – Villarreal kursy bukmacherskie

Noblebet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Chelsea wygra, kurs: 1,70

Villarreal wygra, kurs: 5,70

Remis, kurs: 3,75

Chelsea – Villarreal fakty meczowe

Dla obu dru偶yn to pierwsze spotkanie w tym sezonie. Jedni i drudzy dopiero w weekend rozpoczn膮 zmagania ligowe

Ubieg艂e rozgrywki Chelsea zako艅czy艂a na 4. miejscu w Premier League, a Villarreal by艂 7. w LaLiga

Anglicy pokonali w finale Ligi Mistrz贸w Manchester City 1:0, za艣 Villarreal po rzutach karnych Manchester United w finale Ligi Europy

Do tej pory jedni i drudzy nie spotkali si臋 w bezpo艣rednim starciu

Chelsea – Villarreal typy

Nie ma w膮tpliwo艣ci, kto jest faworytem tego spotkania. B臋d膮 nim zawodnicy Thomasa Tuchela. W normalnych okoliczno艣ciach nie powinni mie膰 k艂opot贸w z ograniem ni偶ej notowanego rywala.

Typ: Chelsea @ 1,70 Noblebet