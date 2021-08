Maciej Stolarczyk ogłosił powołania do kadry U21

Już za niecały miesiąc pierwsza przerwa reprezentacyjna w nowym sezonie. Na początku września będziemy emocjonować się spotkaniami pierwszej kadry, a także młodzieżówki. W przypadku drużyny U21 znamy już kilka nazwisk, które pojawią się na zgrupowaniu u Macieja Stolarczyka. Pierwsze powołania dostali zawodnicy występujący poza Polską.

Takie nazwiska w młodzieżówce jak Benedyczak, Bogusz czy Kiwior nie mogą dziwić. Szansę dostali także Sebastian Walukiewicz, który będzie walczył o odzyskanie miejsca w składzie Cagliari. Dwóch golkiperów – Jakub Stolarczyk z Leicester oraz Marcel Lotka z Herthy Berlin. Jest także Aleksander Paluszek wypożyczony przez słowackie FK Pohronie z Górnika Zabrze czy Michał Karbownik.

Jednak sporym zaskoczeniem w tym gronie jest obecność Kamila Piątkowskiego. Nowy zawodnik Red Bulla Salzburg pojechał na Euro 2020, ale turniej spędził głównie na trybunach. Wielu ekspertów dziwiło się takiemu odstawieniu środkowego obrońcy. Teraz po transferze do austriackiego giganta już zaczął zbierać pozytywne recenzje w sparingach. M.in. w debiucie przeciwko Atletico Madryt. Mimo tego znalazł się w składzie kadry U21, co może oznacza, że Paulo Sousa nie widzi go – póki co – w zestawieniu pierwszej reprezentacji.

Lista powołanych zawodników:

Adrian Benedyczak (Parma Calcio 1913)

Mateusz Bogusz (UD Ibiza)

Michał Karbownik (Brighton&Hove Albion FC)

Jakub Kiwior (MSK Żilina)

Marcel Lotka (Hertha BSC)

Aleksander Paluszek (FK Pohronie)

Kamil Piątkowski (Red Bull Salzburg)

Jakub Stolarczyk (Leicester City FC)

Sebastian Walukiewicz (Cagliari Calcio)