Hoffenheim – Union Berlin 🇩🇪 Typy, kursy (19.08.2021)

W drugiej kolejce Bundesligi zmierz─ů si─Ö ze sob─ů Hoffenheim i Union Berlin, dru┼╝yny, kt├│re w pierwszej kolejce nie zazna┼éy smaku pora┼╝ki. Hoffenheim pewnie poradzi┼éo sobie na wyje┼║dzie z Augsburgiem, natomiast Union zdo┼éa┼é wyszarpa─ç remis w pojedynku z Bayerem Leverkusen W nadchodz─ůcym spotkaniu bukmacherzy upatruj─ů jednak faworyta w dru┼╝ynie gospodarzy.┬á

Hoffenheim – Union Berlin zapowied┼║ (niedziela, 15:30)

Poprzedniego sezonu Hoffenheim raczej nie mo┼╝e zaliczy─ç do udanych. Dru┼╝yna prowadzona przez Sebastiana Hoanessa zaj─Ö┼éa bowiem dopiero 11. miejsce w Bundeslidze, co jest ich najgorszym wynikiem od sezonu 2015/16. Nowy sezon Wie┼Ťniacy rozpocz─Öli obiecuj─ůco, bowiem od wyjazdowego triumfu a┼╝ 4:0 z Augsburgiem. Dla Hoffenheim pojedynek z Unionem mo┼╝e by─ç ostatni─ů szans─ů, by w sierpniu dopisa─ç do swojego konta komplet punkt├│w, bowiem w trzeciej kolejce na Signal Iduna Park oczekiwa─ç b─Ödzie na nich Borussia Dortmund.

W przeciwie┼ästwie do Hoffenhein, Union ma za sob─ů najlepszy sezon w historii. Go┼Ťcie niedzielnego spotkania, rzutem na ta┼Ťm─Ö wywalczyli 7. miejsce w tabeli Bundesligi, czym zapewnili sobie udzia┼é w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy. W kontek┼Ťcie takich wynik├│w, oczekiwania na ten sezon mog─ů by─ç nieproporcjonalnie wi─Öksze.┬á Czy ┼╗ela┼║ni ponownie zdo┼éaj─ů uplasowa─ç si─Ö w pierwszej cz─Ö┼Ťci tabeli? Najbli┼╝szy mecz mo┼╝e da─ç nam cho─ç cz─Ö┼Ťciow─ů odpowied┼║ na to pytanie.

Hoffenheim – Union Berlin kursy bukmacher├│w

Bukmacher BETFAN przygotowa┼é nast─Öpuj─ůce kursy na ten mecz:

Hoffenheim wygra spotkanie, kurs: 2.14

Remis, kurs: 3.40

Union Berlin wygra spotkanie, kurs: 3.40

Hoffenheim – Union Berlin fakty meczowe

Od czterech spotkań Hoffenheim jest niepokonane na własnym stadionie

Union nie wygra┼é ┼╝adnego ze swoich ostatnich sze┼Ťciu wyjazdowych spotka┼ä

W ostatnich sze┼Ťciu ligowych potyczkach Hoffenheim strzeli┼é przynajmniej jednego gola

Hoffenheim – Union Berlin nasze typy

Hoffenheim – Union Berlin | Typ: Hoffenheim wygra spotkanie 2.14 @ BETFAN

Hoffenheim – Union Berlin | Typ: Andrej Kramari─ç strzeli gola 2.36 @ BETFAN