🇳🇴 Brondby – Salzburg 🇦🇹 Typy, kursy (25.08.2021)

W ramach rewan偶owego starcia ostatniej rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrz贸w, pi艂karze Brondby zmierz膮 si臋 na w艂asnym obiekcie z Salzburgiem. Wynik pierwszego starcia sprawia, 偶e awans wydaje si臋 kwestia ca艂kowicie otwart膮.聽

Brondby – Salzburg zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Pierwszy pojedynek tych ekip mia艂 miejsce 17 sierpnia na stadionie Red Bull Arena w Salzburgu. Spotkanie 艣wietnie zacz臋艂o si臋 dla go艣ci, gdy偶 ju偶 w 4. minucie do siatki trafi艂 Uhre. Do ko艅ca pierwszej po艂owy Salzburg nie potrafi艂 doprowadzi艂 do wyr贸wnania.

Gospodarze w ko艅cu zdobyli gola w 56. minucie, a autorem trafienia zosta艂 Adeyemi. Tu偶 przed ko艅cowym gwizdkiem s臋dziego niezwykle cenne zwyci臋stwo zagwarantowa艂 austriackiej ekipie Brenden Aaronson. Salzburg wygra艂 2:1 i tym samym jedzie do Brondby ze skromn膮 zaliczk膮.

Mi臋dzy rywalizacj膮 o awans do fazy grupowej Ligi Mistrz贸w, obie ekipy rozegra艂y ligowe starcia. Salzburg pewnie wygra艂 na w艂asnym obiekcie z Klagenfurt, natomiast pi艂karze Brondby zremisowali w wyjazdowym starciu z Odense.

Brondby – Salzburg typy

Nie bez powodu Salzburg uznawany jest za faworyta tego pojedynku. Zak艂adamy, 偶e mimo wszystko zobaczymy gole z dw贸ch stron i minimum trzy bramki w meczu.

Brondby – Salzburg | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.70 @ BETFAN聽

Brondby – Salzburg | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 1.97 @ BETFAN聽

Brondby – Salzburg kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Zwyci臋stwo Brondby, kurs: 5.30

Remis, kurs: 4.40

Triumf Salzburga, kurs: 1.56

Brondby – Salzburg fakty meczowe

Gracze Brondby nie wygrali 偶adnego z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Salzburg zanotowa艂 pi臋膰 zwyci臋stw z rz臋du

W trzech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w, Salzburg traci艂 minimum jednego gola

Brondby – pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Odense – Brondby 2:2

Salzburg – Brondby 2:1

Brondby – Nordsjaelland 0:1

FC Kopenhaga – Brondby 4:2

Vejle – Brondby 2:2

Salzburg – pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Salzburg – A. Klagenfurt 3:1

Salzburg – Brondby 2:1

Admira – Salzburg 0:1

Salzburg – Austria Wiede艅 1:0

Salzburg – Barcelona 1:0