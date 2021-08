Warta Poznań – Jagiellonia Białystok 🇵🇱 Typy, kursy (27.08.2021)

Po niez艂ym starcie sezonu Warta Pozna艅 prze偶ywa spory kryzys. Szansa na prze艂amanie pojawi si臋 ju偶 w pi膮tek, kiedy to Warta podejmie na w艂asnym stadionie Jagielloni臋 Bia艂ystok. Podopieczni Ireneusza Mamrota r贸wnie偶 nie prezentuj膮 si臋 w ostatnim czasie najlepiej.聽

Warta Pozna艅 – Jagiellonia Bia艂ystok zapowied藕 (pi膮tek, 20:30)

Warta Pozna艅 rozpocz臋艂a sezon od dw贸ch remis贸w i zwyci臋stwa co zapewnia艂o im miejsce w czo艂贸wce tabeli. Sytuacja jednak bardzo szybko uleg艂a zmianie i dw贸ch pora偶kach z rz臋du Warta spad艂a na 14. miejsce w tabeli. W najbli偶szej kolejce ich rywalem b臋dzie Jagiellonia Bia艂ystok, kt贸ra znajduje si臋 w podobnej, cho膰 odrobin臋 lepszej sytuacji.

Podopieczni Ireneusza Mamrota rozpocz臋li sezon od remisu z siln膮 w tym sezonie Lechi膮 Gda艅sk, do kt贸rego do艂o偶yli potem dwa zwyci臋stwa. Podobnie jak w przypadku ich pi膮tkowego rywala pozwoli艂o to Jagielloni zajmowa膰 jedno z czo艂owych miejsc w tabeli PKO BP Ekstraklasy. P贸藕niej bia艂ostoczan dopad艂 jednak kryzys i o ile pora偶k臋 z G贸rnikiem Zabrze mo偶na jeszcze wybaczy膰, tak wpadka z Cracovi膮, kt贸ra wyrasta w tym sezonie na g艂贸wnego dostawc臋 punkt贸w wi臋kszo艣ci klub贸w Ekstraklasy by艂a ju偶 dla kibic贸w o wiele trudniejsza do prze艂kni臋cia

Warta Pozna艅 – Jagiellonia Bia艂ystok nasze typy

Pi膮tkowe spotkanie zapowiada si臋 na pojedynek dru偶yn, kt贸re desperacko potrzebuj膮 prze艂amania. Nieco silniejsza wydaje si臋 Jagiellonia, pomimo 偶e za minimalnego faworyta bukmacherzy uznaj膮 Wart臋.

Warta Pozna艅 – Jagiellonia Bia艂ystok fakty meczowe

Oba kluby nie wygra艂y 偶adnego ze swoich ostatnich dw贸ch spotka艅

W historii bezpo艣rednich pojedynk贸w tych dru偶yn raz triumfowa艂a Warta, a raz Jagiellonia

Warta wygra艂a tylko jeden z ostatnich pi臋ciu meczy

Warta Pozna艅 – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Radomiak – Warta Pozna艅 1:0

Warta Pozna艅 鈥 Legia Warszawa 0:2

G贸rnik 艁臋czna 鈥 Warta Pozna艅 0:4

Warta Pozna艅 鈥 Pogo艅 Szczecin 1:1

艢l膮sk Wroc艂aw 鈥 Warta Pozna艅 2:2

Jagiellonia Bia艂ystok – pi臋膰 ostatnich spotka艅