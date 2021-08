🇹🇷 Turcja – Czarnogóra 🇲🇪 Typy, kursy (01.09.2021)

Turcja podejmie na w艂asnym obiekcie Czarnog贸r臋. B臋dzie to spotkanie w ramach czwartej kolejki eliminacji do mistrzostw 艣wiata. Obie dru偶yny wci膮偶 s膮 w walce o awans, wi臋c kibice mog膮 spodziewa膰 si臋 bardzo ciekawego meczu, kt贸ry powinien sta膰 na wysokim poziomie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Turcja – Czarnog贸ra zapowied藕 (艣roda, 20:45)

Gospodarze fantastycznie rozpocz臋li swoj膮 przygod臋 z eliminacjami, bo wygrali oni z Holandi膮 oraz Norwegi膮. Potem jednak kadra Turcji zremisowa艂a na w艂asnym obiekcie z 艁otw膮 i ostatecznie kibice nie mogli by膰 do ko艅ca zadowoleni z tej sytuacji. Gospodarze wci膮偶 s膮 jednak w dobrej sytuacji i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e sta膰 ich na wygranie spotkania z Czarnog贸r膮.

Go艣cie pokonali 艁otw臋 oraz Gibraltar czyli teoretycznie najs艂absze dru偶yny w grupie. Tym razem czeka zawodnik贸w Czarnog贸ry zdecydowanie trudniejsze zadanie. Mimo wszystko go艣cie nie maj膮 na sobie 偶adnej presji, a ewentualna zdobycz punktowa b臋dzie dla tej ekipy wielkim sukcesem.

Turcja – Czarnog贸ra nasze typy

Reprezentacja Turcji po nieudanym EURO ma nadziej臋 na lepsze wyniki we wrze艣niowym oknie reprezentacyjnym. Na papierze Czarnog贸ra nie wydaje si臋 by膰 trudnym rywalem do pokonania i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e gospodarze b臋d膮 w stanie bez wi臋kszych problem贸w pokona膰 swoich rywali.

Turcja – Czarnog贸ra | Typ: handicap: Turcja -1 @2.38 BETFAN

Turcja – Czarnog贸ra | Typ: powy偶ej 2.5 goli @2.03 BETFAN

Turcja – Czarnog贸ra kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Turcja. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.50. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Turcja – Czarnog贸ra, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 4.15. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 6.80.

Turcja – Czarnog贸ra fakty meczowe

Gospodarze przegrali swoje 3 ostatnie mecze.

Go艣cie nie wygrali od 3 spotka艅.

W ostatnich 6 meczach Turcji fani ogl膮dali mniej ni偶 4.5 kartek

Turcja ostatnie pi臋膰 spotka艅

Szwajcaria – Turcja 3:1

Turcja – Walia 0:2

Turcja – W艂ochy 0:3

Turcja – Mo艂dawia 2:0

Turcja – Gwinea 0:0

Czarnog贸ra ostatnie pi臋膰 spotka艅

Czarnog贸ra – Izrael 1:3

Bo艣nia i Hercegowina – Czarnog贸ra 0:0

Czarnog贸ra – Norwegia 0:1

Czarnog贸ra – Gibraltar 4:1

艁otwa – Czarnog贸ra 1:2