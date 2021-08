Lewandowski przed Polska – Albania: „Czeka nas ciężki mecz”

„Czeka nas ciężki mecz, ale jesteśmy na to przygotowani” – zapowiedział Robert Lewandowski przed spotkaniem Polska – Albania. Kapitan reprezentacji odpowiadał na pytania dziennikarzy na konferencji prasowej przed czwartkowym meczem.



Robert Lewandowski był pytany o najbliższe spotkanie w ramach eliminacji do mundialu w Katarze m.in. w kontekście nieobecnych na zgrupowaniu kadry, charakterystyki rywala, wniosków przed kolejnymi meczami wyciągniętymi po Euro oraz o przyszłość trenera Paulo Sousy.

„Będziemy musieli być cierpliwi”

Lewandowski zapytany o najbliższego rywala stwierdził, że Polskę czeka trudny mecz.

„Będziemy musieli być cierpliwi. Zdaje sobie sprawę, że nie będziemy mieli za dużo miejsca na boisku. Trzeba będzie szukać swoich szans, wolnych przestrzeni” – stwierdził kapitan „Biało-czerwonych”.

„Lewy” wskazał, że Albania to zespół, który dobrze kontratakuje, a także jest dobrze zorganizowany w obronie. „Musimy wiedzieć co chcemy grać, jak chcemy grać, być zaangażowani. Mamy wielki szacunek do drużyny Albanii” – dodał.

„Młodzi nie boja się brać odpowiedzialności”

Zapytany o nieobecnych na zgrupowaniu i wiążące się z tym problemy kadrowe, Robert stwierdził, że wierzy, że ci, którzy wyjdą na boisko udźwigną ciężar spotkania i przyniesie to wymierne efekty. Odniósł się także do obecnych w drużynie młodych zawodników, dostrzegając ich potencjał.

„Młodzi nie boja się brać odpowiedzialności, być coraz częściej wiodącymi postaciami” – zauważył “Lewy”.

„Wojtek sobie poradzi”

Kapitan reprezentacji był też pytany o swojego przyjaciela, Wojciecha Szczęsnego, który nie miał ostatnio dobrej passy i prasy.

„Każdy z nas ma słabsze momenty, ale Wojtek jest na tyle mocną osobą, że sobie z tym poradzi. Będziemy spokojni o nasze tyły” – zapowiedział RL9.

Anglia na później

Na konferencji prasowej nie zabrakło również pytania o wrześniowe starcie z Anglią. Odpowiadając na nie Robert Lewandowski stwierdził, że póki co ważne jest zdobycie kompletu punktów w meczach z Albanią i San Marino i dopiero wtedy przyjdzie czas na przygotowania do spotkania z Anglikami. „Lewy” dał jednak do zrozumienia, że Polskę stać w tym meczu na korzystny rezultat.

„Grając u siebie niejednokrotnie pokazywaliśmy, że potrafimy grać z silniejszymi rywalami. Wierzę, że zmobilizujemy się jako drużyna i będziemy zdobywać punkty” – powiedział kapitan polskiej kadry.

„Wierzę w tę drużynę”

Jednym z wiodących wątków konferencji były nawiązania do Euro oraz pytania o przyszłość Paulo Sousy, w przypadku ewentualnych kiepskich wyników kadry we wrześniowych meczach. Robert Lewandowski dał wszystkim jasno do zrozumienia, że trener ma jego wsparcie oraz zaufanie.

„Wierzę w tę drużynę, sztab i trenera. Chcemy grać i wygrywać, na tym się skupiamy. Czuć pomysł i to, w którą stronę zmierzamy. Wierzę, że będziemy się rozwijali jako drużyna” – zapowiedział as Bayernu Monachium.

Wiek to tylko liczba

Kapitan reprezentacji Polski, zapytany o swoją formę w kontekście niedawnych 33 urodzin stwierdził, że wiek to tylko liczba i nie ma powodów do narzekań oraz do niepokoju. „Czuje się bardzo dobrze fizycznie, psychicznie i mentalnie. Zacząłem przygotowania z wyższego pułapu niż zwykle widząc swoje badania” – zdradził Lewandowski.