🇫🇷 Francja – Bośnia i Hercegowina 🇧🇦 Typy, kursy (01.09.2021)

Po nieudanych Mistrzostwach Europy, reprezentacja Francji wraca do reprezentacyjnych rozgrywek domowym spotkaniem z Bośnią i Hercegowiną. Czy Trójkolorowi powrócą dzisiaj na właściwe tory?

Francja – Bośnia i Hercegowina zapowiedź (środa, 20:45)

Co tu dużo mówić, Euro 2020 zakończyło się dla piłkarzy Deschampsa kompromitacją. Drużyna, która była stawiana w roli faworyta do zdobycia tytułu zakończyła zmagania zaledwie w 1/8 finału, w którym to musiała uznać wyższość Szwajcarów. Trójkolorowi muszą puścić wydarzenia minionego lata w niepamięć i skupić się na mocnym finiszu eliminacji o mundial.

Reprezentacja Bośni pogrążona jest natomiast w głębokim kryzysie. Piłkarze z Bałkanów nie zanotowali wygranej już od łącznie trzynastu spotkań. W tym czasie dzisiejsi goście zanotowali aż osiem porażek oraz pięć remisów. W eliminacyjnej grupie Bośnia zaliczyła do tej pory remis oraz porażkę.

Francja – Bośnia i Hercegowina nasze typy

Mecz z Bośnią to idealna okazja dla reprezentacji do powrotu na właściwe tory. W obliczu tragicznej formy gości, stawiamy dzisiaj na Trójkolorowych z handicapem oraz na to, że otworzą wynik spotkania już w pierwszej połowie.

Francja – Bośnia i Hercegowina |typ: handicap (-1) – Francja @1.50 LV Bet

Francja – Bośnia i Hercegowina |typ: pierwszy gol w pierwszej połowie – Francja @1.55 LV Bet

Francja – Bośnia i Hercegowina kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera LV Bet prezentują się następująco:

wygrana Francji: 1.18

remis: 7.00

zwycięstwo Bośni: 16.00

Francja – Bośnia i Hercegowina fakty meczowe

Bośnia nie wygrała od trzynastu spotkań.

Bośnia przegrała aż osiem z trzynastu poprzednich meczów.

Francja nie wygrała od trzech spotkań.

Francja pięć ostatnich spotkań

Francja – Szwajcaria 3:3 (przegrana w karnych)

Portugalia – Francja 2:2

Węgry – Francja 1:1

Francja – Niemcy 1:0

Francja – Bułgaria 3:0

Bośnia i Hercegowina pięć ostatnich spotkań

Dania – Bośnia i Hercegowina 2:0

Bośnia i Hercegowina – Czarnogóra 0:0

Bośnia i Hercegowina – Francja 0:1

Bośnia i Hercegowina – Kostaryka 0:0

Finlandia – Bośnia i Hercegowina 2:2