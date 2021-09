🇿🇦 RPA – Ghana 🇬🇭 Typy, kursy (06.09.2021)

Bardzo ciekawie zapowiada si臋 spotkanie RPA z Ghan膮. B臋dzie to mecz w ramach drugiej kolejki eliminacji do mistrzostw 艣wiata. Obie ekipy maj膮 w swoich szeregach wielu 艣wietnych zawodnik贸w wi臋c mo偶na spodziewa膰 si臋 naprawd臋 interesuj膮cego meczu, kt贸ry b臋dzie sta艂 na wysokim poziomie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

RPA – Ghana zapowied藕 (poniedzia艂ek, 18:00)

Zawodnicy RPA po pierwszym spotkaniu w grupie dobrze wiedz膮, 偶e potrzebuj膮 dzisiaj przynajmniej remisu 偶eby by膰 w grze o awans na przysz艂oroczne mistrzostwa 艣wiata. Remis z Zimbabwe by艂 rozczarowaniem dla kibic贸w gospodarzy i tym razem nie ma miejsca na kolejn膮 wpadk臋. O wygran膮 b臋dzie jednak bardzo trudno i zawodnicy z RPA dobrze o tym wiedz膮.

Go艣cie za to w swoim pierwszym meczu pokonali na w艂asnym obiekcie Etiopi臋. Mimo wszystko nie by艂 to wybitny wyst臋p ze strony kadry Ghany. Jednak偶e licz膮 si臋 trzy punkty, kt贸re przybli偶y艂y ich do zaj臋cia pierwszego miejsca w grupie. Teraz czeka ich trudniejsze zadanie, a ewentualna wygrana da go艣ciom wiele spokoju przed kolejnymi meczami.

RPA – Ghana nasze typy

Obie dru偶yny maj膮 nadziej臋 na awans do kolejnej rundy eliminacji, ale tylko jedna z tych ekip b臋dzie mog艂a dalej o mistrzostwa 艣wiata walczy膰. Gracze RPA u siebie powinni powalczy膰 z rywalami z Ghany i mo偶na spodziewa膰 si臋 wyr贸wnanego spotkania i by膰 mo偶e nawet podzia艂u punkt贸w w tym meczu.

RPA – Ghana | Typ: remis @2.85 TOTALbet

RPA – Ghana | Typ: obie dru偶yny strzel膮 gola @2.10 TOTALbet

RPA – Ghana kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest RPA. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.47. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu RPA – Ghana, to TOTALbet ma na to zdarzenie kurs 2.85. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 3.05.

RPA – Ghana fakty meczowe

Ghana nie przegra艂a 偶adnego ze swoich ostatnich 5 mecz贸w przeciwko RPA.

Gospodarze nie przegrali od 7 mecz贸w.

Gospodarze nie stracili gola od 7 spotka艅.

RPA ostatnie pi臋膰 spotka艅

Zimbabwe – RPA 0:0

Senegal – RPA 0:0

RPA – Mozambik 3:0

RPA – Zambia 0:0

RPA – Lesotho 4:0

Ghana ostatnie pi臋膰 spotka艅

Ghana – Etiopia 1:0

Ghana – WKS 0:0

Maroko – Ghana 1:0

Ghana – Wyspy 艢w. Tomasza i Ksi膮偶臋ca 3:1

RPA – Ghana 1:1