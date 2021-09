Raków – Lech 🇵🇱 Typy, kursy (12.09.2021)

Mecz Raków Częstochowa – Lech Poznań to jedno z najciekawszych spotkań najbliższej kolejki Ekstraklasy. Spotkanie to zapowiada się na solidną porcję ligowej piłki w dobrym wydaniu. Zwłaszcza, ze obie drużyny zamierzają walczyć w tym roku o najwyższe cele.

Raków – Lech zapowiedź (niedziela, 17:30)

Lech przyjedzie do Częstochowy jako jedyna obok Śląska Wrocław nadal niepokonana dotąd drużyna w lidze. Po sześciu rozegranych spotkaniach Poznaniacy przewodzą ligowej tabeli z 14 punktami na koncie. Początek sezonu w ich wykonaniu wygląda naprawdę dobrze i pokazuje, że w obecnych rozgrywkach Lech będzie poważnie liczącą się drużyną w walce o mistrzostwo Polski.

Swoje ambicje ma też Raków. Zawodnicy Marka Papszuna może nie zaczęli sezonu w tak dobrym stylu jak Lech, ale nie mają też powodów do narzekań. Raków z racji udziału w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy ma też jeszcze do nadrobienia dwa ligowe pojedynki. Na ten moment, po czterech rozegranych meczach, gracze Marka Papszuna mają na swoim koncie 7 punktów.

Raków – Lech nasze typy

Mecz Raków – Lech to spotkanie, w którym wyjątkowo trudno wskazać faworyta. Argumenty za zwycięstwem mają po swojej stronie obie ekipy. Wiele zależy więc od tego jak wejdą w to spotkanie. Remis z delikatnym wskazaniem na Lecha wydaje się być rozsądną opcją.

Raków – Lech | Typ: obie drużyny strzelą gola @1.75 Superbet

Raków – Lech | Typ: Lech lub remis i powyżej 1.5 goli @1.95 Superbet

Raków – Lech kursy bukmacherów

Mecz w Częstochowie zapowiada się na bardzo wyrównany i świadczą też o tym kursy na to spotkanie. Przykładowo Superbet wycenił wygraną Rakowa tak samo jak wygraną Lecha – po kursie 2.70. Remis znajduje się natomiast w ofercie tego bukmachera z kursem 3.20.

Raków – Lech fakty meczowe

Lech nie przegrał jeszcze meczu w tym sezonie Ekstraklasy

Lech pozostaje niepokonany od ośmiu spotkań

Poznaniacy zdobywali przynajmniej jednego gola w każdym z ostatnich sześciu spotkań

Raków – pięć ostatnich spotkań

Raków – MOL Fehervar 5:2

Wisła Płock – Raków 1:1

Gent – Raków 3:0

Raków – Gent 1:0

Kazań – Raków 0:1 (0:0)

Lech – pięć ostatnich spotkań

Zagłębie Lubin – Lech 1:2

Lech – Pogoń Szczecin 1:1

Lech – Lechia Gdańsk 2:0

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Lech 1:3

Lech – Cracovia 2:0