🇪🇸 Villarreal – Atalanta 🇮🇹 Typy, kursy (14.09.2021)

W ramach 1. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrz贸w pi艂karze Villarreal zmierz膮 si臋 na Estadio de la Ceramica z Atalant膮. Kt贸ra ekipa w lepszym stylu rozpocznie zmagania w LM? A mo偶e b臋dziemy 艣wiadkami remisu?聽

Villarreal – Atalanta zapowied藕 (wtorek, 21:00)

Rywalizacja w grupie F zapowiada si臋 ciekawie. Co prawda wyra藕nym faworytem do zaj臋cia pierwszego miejsca jest Manchester United, kt贸ry wzmocni艂 swoj膮 kadr臋 kilkoma genialnymi zawodnikami i z pewno艣ci膮 powalczy o triumf w ca艂ych rozgrywkach. W kontek艣cie drugiego miejsca w grupie mo偶na m贸wi膰 o sporej niewiadomej.

Ka偶da z trzech ekip – Villarreal, Atalanta oraz Young Boys ma szanse na awans do fazy pucharowej LM. Hiszpa艅ski zesp贸艂 zmierzy si臋 z w艂oskim klubem we wtorkowy wiecz贸r. B臋dzie to pierwszy mecz tych dru偶yn w Lidze Mistrz贸w.

Villarreal – Atalanta nasze typy

Spodziewamy si臋 wyr贸wnanego starcia, w kt贸rym obie ekipy trafi膮 do siatki. Dodatkowo powinni艣my zobaczy膰 kilka bramek.

Villarreal – Atalanta | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.8 @ Noblebet

Villarreal – Atalanta | Typ: Powy偶ej 2.5 bramki 2.05 @ Noblebet

Villarreal – Atalanta kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Villarreal wygra, kurs: 2.45

Remis, kurs: 3.5

Atalanta wygra, kurs: 2.95

Villarreal – Atalanta fakty meczowe

Villarreal nie wygra艂 偶adnego z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Atalanta zanotowa艂a dwa zwyci臋stwa w pi臋ciu ostatnich starciach

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Atalanty obie dru偶yny trafia艂y do siatki

Villarreal pi臋膰 ostatnich spotka艅

Villarreal – Braga 2:3

Atletico Madryt – Villarreal 2:2

Espanyol – Villarreal 0:0

Villarreal – Granada 0:0

Chelsea – Villarreal 2:1 (1:1)

Atalanta pi臋膰 ostatnich spotka艅

Atalanta – Fiorentina 1:2

Atalanta – Bologna 0:0

Torino – Atalanta 1:2

Juventus – Atalanta 3:1

Atalanta – Alessandria 7:1