Udinese – Napoli 🇮🇹 Typy, kursy (20.09.2021)

Na zako艅czenie 4. kolejki Serie A gracze Udinese zagraj膮 na w艂asnym obiekcie z Napoli. Obie dru偶yny wygl膮daj膮 bardzo dobrze na pocz膮tku tego sezonu i kibice w艂oskiej pi艂ki mog膮 spodziewa膰 si臋 interesuj膮cego starcia, kt贸re b臋dzie sta艂o na naprawd臋 wysokim poziomie jak na standardy Serie A. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Udinese – Napoli zapowied藕 (poniedzia艂ek, 20:45)

Zawodnicy Udinese wygrali p贸ki co dwa ligowe mecze i tylko raz zremisowali. Gospodarze punkty stracili w domowym spotkaniu z Juventusem, wi臋c nie by艂o to 艂atwe spotkanie dla ekipy, kt贸ra raczej celuje w 艣rodek stawki ni偶 w walk臋 o europejskie puchary. Tym razem czeka ich kolejny trudny mecz, ale na pewno gospodarzy sta膰 na zdobycie jakichkolwiek punkt贸w w starciu z Napoli.

Go艣cie za to rozpocz臋li ten sezon od trzech wygranych i kibice klubu z Neapolu maj膮 nadziej臋, 偶e ta forma utrzyma si臋 jeszcze na d艂u偶szy czas. Mimo wszystko starcie z Udinese nie b臋dzie nale偶a艂o do tych naj艂atwiejszych i mo偶na spodziewa膰 si臋 wyr贸wnanego starcia, kt贸re b臋dzie bardzo emocjonuj膮ce dla wszystkich kibic贸w.

Udinese – Napoli nasze typy

Go艣cie wygrali swoje pierwsze trzy mecze ligowe, ale ich rywale r贸wnie偶 prezentuj膮 si臋 w tym sezonie p贸ki co z bardzo dobrej strony. Mimo wszystko mo偶na spodziewa膰 si臋 po zawodnikach Napoli dobrego wyst臋pu i kolejnych trzech punkt贸w do kolekcji. Go艣cie nie chc膮 traci膰 kontaktu z czo艂贸wk膮 i do tego potrzeba zwyci臋stw w takich meczach jak ten.

Udinese – Napoli | Typ: Napoli @1.90 TOTALbet

Udinese – Napoli | Typ: obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 goli @2.10 TOTALbet

Udinese – Napoli kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Napoli. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.90. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Udinese – Napoli, to TOTALbet ma na to zdarzenie kurs 3.55. Zwyci臋stwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 4.20.

Udinese – Napoli fakty meczowe

Zawodnicy Napoli wygrali swoje 3 ostatnie mecze przeciwko Udinese.

Gracze Udinese nie zachowali czystego konta w swoich 15 poprzednich spotkaniach przeciwko Napoli.

Gospodarze nie przegrali od 6 mecz贸w.

Udinese ostatnie pi臋膰 spotka艅

Spezia – Udinese 0:1

Udinese – Dolomiti Bellunesi 4:1

Udinese – Venezia 3:0

Udinese – Juventus 2:2

Udinese – Ascoli 3:1

Napoli ostatnie pi臋膰 spotka艅

Leicester – Napoli 2:2

Napoli – Juventus 2:1

Napoli – Benevento 1:5

Genoa – Napoli 1:2

Napoli – Venezia 2:0