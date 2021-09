Clermont – absolutny debiutant zaskoczył Ligue 1

Na piłkarskiej mapie Europy takich drużyn jak Clermont jest coraz mniej. Beniaminek Ligue 1 przebojem wkroczył do najwyższej klasy rozgrywkowej we Francji pokazując od razu, że nie ma zamiaru być tylko dawcą punktów, ale chętnie będzie je też zgarniał lub skradał faworytom.

Historia Clermont jest o tyle ciekawa, że klub liczy sobie zaledwie 37 lat, był już na skraju upadku, a swoją piłkarską karierę kończył tutaj jeden z najlepszych polskich napastników.

Dawno, dawno temu…

Najnowsza historia Clermont zaczyna się w roku 1984, jednak tak naprawdę sięga ona roku 1905, gdy grupa mieszkańców dzielnicy Clermont założyła wielosekcyjny klub sportowy Stade Clermont. Sekcja piłkarska występowała w rozgrywkach lokalnych regionu administracyjnego Owernii.

6 lat później Marcel Michelin, syn jednego z założycieli słynnej firmy Michelin, na marginesie z siedzibą w Clermont-Ferrand, utworzył wraz z kuzynem drugi lokalny klub wielosekcyjny pod nazwą Association sportive Michelin. Zespół ten również występował w rozgrywkach lokalnych na terytorium Owernii.

W roku 1942 Stade Clermont odłączyło się na trwałe od klubu wielosekcyjnego o tej samej nazwie i od tamtej pory posiadało już status profesjonalnej drużyny. Trzy lata później zakwalifikowała się ona do pierwszej po II wojnie światowej edycji rozgrywek Division 2, czyli drugiej ligi francuskiej. W 1946 roku o Stade Clermont zrobiło się głośniej po raz pierwszy, gdy klub po wygranej 4:1 z Girondins Bordeaux awansował do półfinału Pucharu Francji.

W kolejnym sezonie Stade Clermont nie wiodło się już tak dobrze, jednak zespół zdołał utrzymać się w drugiej lidze. Mimo tego, z racji problemów finansowych, władze ligi odebrały Stade Clermont status klubu zawodowego i drużyna znów mogła występować tylko na szczeblu lokalnym. Trwało to do roku 1966. W sezonie 1970/71 zespół z Owernii wywalczył awans do Division 3, gdzie występował już klub AS Montferrand, który zastąpił Association sportive Michelin. W czerwcu 1984 podjęto decyzję o połączeniu obu drużyn i tak właśnie powstał Clermont Football Club.

Ostatni przystanek polskiego snajpera

Historia Clermont ma też polski wątek za sprawą jednego z najsłynniejszych napastników reprezentacji Polski – Andrzeja Szarmacha. Srebrny medalista piłkarskich mistrzostw świata z roku 1974 oraz 1982, a także srebrny medalista i król strzelców Igrzysk Olimpijskich w Montrealu z 1976 roku, zjawił się w Clermont w roku 1987.

Andrzej Szarmach był wówczas świeżo upieczonym trenerem, jako że zaledwie dwa tygodnie wcześniej rozpoczął kurs trenerski w Centralnym Ośrodku Szkolenia w Vichy. Wtedy właśnie zgłosił się do niego dyrektor sportowy Clermont, Claude Pelissier i zaproponował mu stanowisko grającego trenera w trzecioligowej drużynie. Szarmach przystał na tę propozycję. Zastrzegł jednak, że na boisku będzie pojawiał się wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.

W sezonie 1987/88 jego drużynę trawiły kontuzję, więc polski napastnik zagrał w sumie w 23 meczach, w których zdobył 17 bramek, zdobywając tytuł króla strzelców trzeciej ligi francuskiej. Clermont zajęło w tamtych rozgrywkach trzecie miejsce w tabeli, ale z uwagi na fakt, że na pierwszych dwóch pozycjach uplasowały się drużyny rezerwowe PSG i Auxerre, zespół Polaka awansował do Division 2.

Upadek, ale tylko na miesiąc

Sezon 1988/89 spędzony w Division 2 przyczynił się do ponownych problemów finansowych Clermont. Andrzej Szarmach rozegrał wówczas 9 spotkań, w których zdobył 3 gole, po czym mając 39 lat zdecydował się zakończyć swoją piłkarską karierę. Clermont zakończyło sezon 1988/89 na przedostatnim miejscu w lidze i znów spadło do Division 3.

W maju 1990 roku przeciągająca się trudna sytuacja finansowa doprowadziła do tego, że klubowi włodarze byli zmuszeni ogłosić upadłość. Sytuacja uległa jednak zmianie zaledwie w przeciągu miesiąca za sprawą Yvesa Quinty’ego i skupionych wokół niego osób, z którymi utworzył on wspólnie drużynę Clermont Foot. Klub stopniowo piął się w górę od szóstej klasy rozgrywkowej, by w sezonie 2001/02, po 55 latach powrócić na zaplecze Ligue 1.

O Clermont Foot zrobiło się ponownie głośno w maju 2014 roku, gdy funkcję szkoleniowca męskiego zawodowego klubu po raz pierwszy w historii francuskiej piłki objęła kobieta. Była nią Helena Costa, portugalska trenerka, mająca już wtedy na koncie prowadzenie kobiecych reprezentacji Kataru i Iranu. Costa wytrwała na stanowisku jednak zaledwie półtora miesiąca. Sprowadzona w jej miejsce Corinne Diacre – była francuska piłkarka – prowadziła Clermont o wiele dłużej, bo przez trzy sezony. We wrześniu 2017 roku Diacre zastąpił Pascal Gastien, z którym Clermont osiągnęło historyczny sukces i w sezonie 2020/21 po raz pierwszy awansowało do Ligue 1.

Póki co drużyna z Clermont-Ferrand radzi sobie w najwyższej klasie rozgrywkowej we Francji naprawdę dobrze. Zespół Pascala Gastiena wygrał dwa spotkania, kolejne dwa zremisował, odniósł jedną porażkę z PSG i z dorobkiem 8 punktów zajmuje w ligowej tabeli szóste miejsce. W tym czasie Clermont zdołało już m.in. ograć na wyjeździe Bordeaux 2:0 czy też zremisować 3:3 z Lyonem na Parc Olympique Lyonnais. Jak więc widać absolutny beniaminek Ligue 1 nie ma zamiaru spadać po tym sezonie do drugiej ligi i może jeszcze nieźle namieszać na francuskich boiskach.