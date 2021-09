Roma – Udinese 🇮🇹 Typy, kursy (23.09.2021)

Mecz Roma – Udinese będzie dla gospodarzy świetną okazją do powrotu na zwycięską ścieżkę. Ekipę Jose Mourinho dosyć nieoczekiwanie ściągnęła z niej w poprzedniej kolejce Verona. O tym, czy był to tylko wypadek przy pracy będzie można się przekonać po czwartkowym spotkaniu.

Roma – Udinese zapowiedź (czwartek, 20:45)

Romans Romy z Jose Mourinho to coś, czego jeszcze jakiś czas temu raczej byśmy się nie spodziewali, ale co okazuje się póki co naprawdę udanym związkiem z ciekawymi perspektywami. Portugalczyk prowadził dotąd „Giallorossich” w siedmiu spotkaniach, w których Roma odniosła sześć zwycięstw i zdobyła imponujące 21 bramek. Rysą na idealnym wizerunku jest ostatnia ligowa porażka z Veroną, którą Rzymianie postarają się na pewno z całych sił zatuszować w meczu z Udinese.

Goście doznali ostatnio bolesnej porażki z Napoli przegrywając przed własną publicznością z drużyną Luciano Spallettiego aż 0:4. Wcześniej wygrali jednak dwa mecze i zremisowali jedno spotkanie, wobec czego nie można ich na pewno traktować jako zespół skazany na pożarcie w konfrontacji z Romą. Mimo wszystko to gospodarze pozostają zdecydowanym faworytem czwartkowego meczu w Rzymie.

Roma – Udinese nasze typy

Pomijając porażkę z Veroną występy Romy w tym sezonie naprawdę robią wrażenie, więc to po gospodarzach czwartkowego meczu należy spodziewać się więcej. Szans Udinese oczywiście odbierać nie należy, ale inicjatywa powinna należeć do ekipy Jose Mourinho.

Roma – Udinese | Typ: Roma powyżej 1.5 goli @1.54 BETFAN

Roma – Udinese | Typ: AS Roma i powyżej 1.5 goli @1.71 BETFAN

Roma – Udinese kursy bukmacherów

Faworytem meczu na Stadio Olimpico są gospodarze. Wygraną Romy BETFAN wycenił po kursie 1.54. Zwycięstwo Udinese znajduje się w ofercie tego bukmachera z kursem 5.50, a remis z kursem 4.45.

Roma – Udinese fakty meczowe

Roma wygrała 8 z 10 ostatnio rozegranych spotkań

Roma ostatni raz przegrała u siebie w lidze w marcu tego roku

Roma strzelała w ostatnich 5 spotkaniach średnio 3,2 gola na mecz

Roma – pięć ostatnich spotkań

Verona – Roma 3:2

Roma – CSKA Sofia 5:1

Roma – Sassuolo 2:1

Salernitana – Roma 0:4

Roma – Trabzonspor 3:0

Udinese – pięć ostatnich spotkań

Udinese – Napoli 0:4

Spezia – Udinese 0:1

Udinese – Dolomiti Bellunesi 4:1

Udinese – Venezia 3:0

Udinese – Juventus 2:2