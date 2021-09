Wiek biologiczny człowieka. Tyle lat mają naprawdę Lewandowski i Ronaldo?

Metryka sobie, nauka sobie. Tak można w bardzo krótki sposób określić to, czym jest wiek biologiczny. Robert Lewandowski zdradził jakiś czas temu, że według pewnych parametrów jego wiek biologiczny wynosi 26 lat. W przypadku Cristiano Ronaldo, który jest przecież starszy od „Lewego”, mowa jest nawet o 23 latach jeżeli chodzi o jego wiek biologiczny.

Starszy, ale młodszy? Okazuje się, że to możliwe. O co chodzi w określaniu wieku biologicznego człowieka i czy powinno się przykładać do niego wagę? Postanowiliśmy się przyjrzeć temu zagadnieniu.

Czym jest wiek biologiczny?

Pytani o swój wiek, proszeni o podanie go np. w urzędzie czy w wielu innych codziennych sytuacjach posługujemy się naszym wiekiem chronologicznym, zwanym też wiekiem kalendarzowym. Odnosi się on do dokładnej liczby lat naszego życia. Mijające dni w kalendarzu sprawiające, że jesteśmy coraz starsi metryką to jednak nie wszystko.

Zdaniem wielu naukowców o wiele ważniejszy jest tak naprawdę nasz wiek biologiczny. W ich opinii to właśnie on stanowi prawdziwe odzwierciedlenie naszego stanu. W tym przede wszystkim stanu zdrowia, gdyż określa faktyczny stopień zużycia organizmu danego człowieka.

Jak określa się wiek biologiczny?

Profesor Morgan Levine z Yale Medical School to specjalistka w zagadnieniach dotyczących starzenia się organizmu. Wraz ze swoim zespołem zidentyfikowała ona dziewięć tzw. biomarkerów, które zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, mają największy i kluczowy wpływ na długość życia człowieka. Znalazły się wśród nich m.in. takie parametry jak poziom cukru we krwi, stan nerek i wątroby, stan układu immunologicznego oraz różne stany zapalne występujące w organizmie.

W tym kontekście ciekawie brzmi popularne powiedzenie, że wiek to tylko liczba. Okazuje się, że faktycznie tak jest, a wśród naukowców nie brak opinii, że aktualny system opieki zdrowotnej, bazujący nadal na wieku chronologicznym, powinien wykonać zwrot w kierunku wieku biologicznego pacjentów.

Ucieczka przed metryką

Naukowcy zajmujący się kwestią wieku biologicznego wskazują, że wśród ludzi częsta jest tendencja, że wielu ludzi jest starszych biologicznie aniżeli kalendarzowo. Wynika to z prowadzonego stylu życia, braku aktywności fizycznych, złej diety. To właśnie te czynniki mają znaczący wpływ na wiek biologiczny człowieka.

To właśnie one sprawiają również, że sportowcy tacy jak Robert Lewandowski czy Cristiano Ronaldo skutecznie opierają się upływowi czasu i pomimo przybywających im lat w metryce utrzymują wysoką formę i sprawiają wrażenie, że mogą pozostać na piłkarskim szczycie jeszcze przez kilka najbliższych lat.

Być jak Lewandowski i Ronaldo

Jak powszechnie wiadomo, zarówno „Lewy” jak i CR7 to perfekcjoniści w swoim fachu, którzy dbają nie tylko o nienaganną sylwetkę, doskonałą formę fizyczną, ale także o swoją dietę i zapewne również o to, by odpowiednio się wysypiać i by zapewniać swoim organizmom odpowiednią regenerację po ogromnym wysiłku fizycznym w trakcie meczu. Właśnie styl życia sprawia, że wciąż skutecznie uciekają przed metryką.

Postawa Roberta Lewandowskiego czy też Cristiano Ronaldo to także przykład jak można z powodzeniem opierać się upływowi czasu. W kontekście wieku biologicznego praktycznie każdy z nas może być więc w jakimś stopniu jak Robert Lewandowski czy Cristiano Ronaldo.