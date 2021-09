🇫🇷 PSG – Manchester City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (28.09.2021)

To nie b臋dzie zwyk艂y mecz. PSG – Manchester City to przecie偶 pojedynek bogaczy z Bliskiego Wschodu. Dla jednych i drugich Liga Mistrz贸w to nadal najwi臋ksze marzenie. Kolejne ligowe mistrzostwa mo偶e si臋 nie znudzi艂y, ale europejskie trofeum jest mokrym snem zar贸wno w Pary偶u, jak i b艂臋kitnej cz臋艣ci Manchesteru.聽

PSG – Manchester City zapowied藕 (wtorek, 21:00)

Dla takich spotka艅 w艂a艣nie czeka si臋 na wtorkowo-艣rodowe wieczory z Lig膮 Mistrz贸w. Spotkanie dw贸ch bogaczy oraz rewan偶 za p贸艂fina艂 poprzedniej edycji. Ponadto jedni i drudzy w 2021 i 2020 roku byli o krok od zgarni臋cia trofeum tych rozgrywek. Na przeszkodzie jednak stan臋艂a Chelsea oraz Bayern. Nadal to najwi臋ksze marzenie szejk贸w zar贸wno w Pary偶u, jak i Manchesterze. Teraz los skojarzy艂 te ekipy ju偶 w fazie grupowej i wcale nie jest to 艂atwa grupa. W ko艅cu tu偶 za nimi czyha gro藕ny RB Lipsk, a w pierwszej kolejce pazury pokaza艂 lekcewa偶ony Club Brugge. To w艂a艣nie w tym pi臋knym mie艣cie punkty straci艂o PSG. 1:1 na start, maj膮c w ataku Neymara, Mbappe i Messiego to dla nich wstyd, wi臋c czas zmieni膰 dorobek w najbli偶szym spotkaniu.

Manchester City ruszy艂 od 6:3 z RB Lipskiem, a w dodatku w lidze jest tu偶 za plecami Liverpoolu. 13 punkt贸w w sze艣ciu meczach to wynik niez艂y, wszak pokonywali najwi臋kszych. By艂a jedna wywrotka – pora偶ka z Leicester. Co ciekawe Lisy to jedyny klub, kt贸ry potrafi艂 im strzeli膰 gola na angielskich boiskach. Zupe艂nie inaczej to wygl膮da艂o na Etihad dwa tygodnie temu, gdy Niemcy zrobili to trzykrotnie. To troch臋 przestroga dla defensywy Pepa Guardioli przed dzisiejszym meczem.

PSG – Manchester City kursy bukmacher贸w

Noblebet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

PSG wygra, kurs: 3,05

City wygra, kurs: 2,35

Remis, kurs: 3,60

PSG – Manchester City fakty meczowe

Francuzi stracili ju偶 9 goli w tym sezonie w dziesi臋ciu meczach. Tylko dwukrotnie uda艂o im si臋 uzyska膰 czyste konto – przeciwko Clermont i Montpellier

Manchester City w lidze straci艂 jednego gola – z Leicester – w sze艣ciu spotkaniach. Co ciekawe w pierwszym meczu fazy grupowej a偶 trzy!

Po pierwszej kolejce Citizens maj膮 3pkt po wygranej 6:3 z RB Lipskiem. PSG zgarn臋艂o oczko za remis z Club Brugge na wyje藕dzie

Dzisiejszy mecz b臋dzie rewan偶em za p贸艂fina艂 poprzedniej edycji. Wtedy Manchester City wygra艂 dwa razy – 2:1 na wyje藕dzie i 2:0 u siebie

PSG – Manchester City typy

Trudno nam sobie wyobrazi膰 nudny mecz przy takich zawodnikach w obu ofensywach. Gole musz膮 wpada膰!

Typ: Powy偶ej 2,5 bramki @ 1,70 Noblebet