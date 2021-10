Manchester United – Atalanta 🇮🇹 Typy, kursy (20.10.2021)

Jedno z najciekawszych 艣rodowych spotka艅 w Lidze Mistrz贸w. Manchester United – Atalanta to pojedynek faworyt贸w grupy F. P贸ki co go艣cie prowadz膮 w tabeli i nie mog膮 narzeka膰 na osi膮gni臋te wyniki. Nieco gorzej wypadaj膮 Czerwone Diab艂y, kt贸re ju偶 zd膮偶y艂y zanotowa膰 jedn膮 wpadk臋. Jak b臋dzie w trzeciej kolejce?

Manchester United – Atalanta zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Ekipa Ole Gunnara Soleskjaera rozpocz臋艂a od fatalnego meczu w Bernie. Pora偶ka z Young Boys by艂a bolesna, tym bardziej 偶e decyduj膮cego gola stracili w ko艅c贸wce. 1:2 na starcie LM to spory cios, ale na ich szcz臋艣cie w drugiej kolejce zrobili, co do nich nale偶a艂o i ograli Villarreal w tym samym stosunku. Gorzej, 偶e w ostatnich tygodniach to by艂a ich jedyna wygrana… W lidze pora偶ki z Aston Vill膮 i Leicester, po drodze remis z Evertonem. W mi臋dzyczasie tak偶e 0:1 z West Hamem w EFL Cup. Kr贸tko m贸wi膮c akcje norweskiego szkoleniowca nie stoj膮 obecnie najwy偶ej. A przed nim nie艂atwy okres. Dwumecz z Atalant膮 w LM przedziel膮 spotkania ligowe z Liverpoolem i Tottenhamem, a tu偶 po wyje藕dzie do Bergamo, czekaj膮 jeszcze derby z The Citizens!

Atalanta zrobi艂a, co do niej nale偶a艂o. Punkt wywieziony z Hiszpanii i pokonanie Szwajcar贸w. Bez fajerwerk贸w, ale dru偶yna Gasperiniego rozpocz臋艂a od czterech punkt贸w. W lidze nie jest 藕le, a trzeba pami臋ta膰, 偶e La Dea w ostatnich latach r贸偶nie wchodzi艂a w rozgrywki. Na dzisiaj sz贸ste miejsce i 14pkt, czyli… dok艂adnie tak samo jak United w Premier League. Jednak oczekiwania kompletnie inne, a tak偶e mo偶liwo艣ci finansowe. K艂opotem dla Atalanty s膮 personalia. Kontuzjowani s膮 Gosens, Hateboer, a do tego grona do艂膮czy艂 Rafael Toloi. Troch臋 tych pewniak贸w powypada艂o i b臋dzie trzeba nieco kombinowa膰…

Manchester United – Atalanta kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Manchester wygra, kurs: 1,78

Atalanta wygra, kurs: 4,35

Remis, kurs: 4,00

Manchester United – Atalanta fakty meczowe

Po dw贸ch kolejkach Atalanta prowadzi w tabeli grupy F z 4 punktami na koncie. To efekt remisu z Villarrealem(2:2) i wygranej z Young Boys(1:0)

Manchester United jest na trzecim miejscu i ma 3pkt. Najpierw 1:2 w stolicy Szwajcarii, p贸藕niej 2:1 z Villarrealem w domu

W miniony weekend w lidze jedni i drudzy r贸偶nie zagrali. La Dea pokona艂a Empoli 4:1 na wyje藕dzie. Czerwone Diab艂y gra艂y w Leicester i poleg艂y 2:4 spadaj膮c w tabeli na sz贸ste miejsce. Co ciekawe bergamczycy s膮 na tej samej lokacie w Serie A i maj膮 tyle samo punkt贸w – 14

To b臋dzie pierwszy bezpo艣redni pojedynek pomi臋dzy tymi dru偶ynami

Manchester United – Atalanta typy

Liczymy na dobre widowisko z wieloma golami. Zdecydowanie idziemy w stron臋 bramek.

Typ: Obie strzel膮 @ 1,52 Superbet

Typ: Powy偶ej 3,5 bramki @ 2,20 Superbet