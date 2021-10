Leicester – Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (30.10.2021)

Jednym z ciekawszych spotka艅 10. kolejki Premier League b臋dzie starcie Leicester z Arsenalem. Obie dru偶yny maj膮 w swoich szeregach wielu naprawd臋 bardzo dobrych zawodnik贸w i kibice mog膮 spodziewa膰 si臋, 偶e b臋dzie to interesuj膮ce spotkanie, kt贸re b臋dzie sta艂o na bardzo wysokim poziomie. Minimalnie wi臋ksze szanse na wygran膮 bukmacherzy daj膮 gospodarzom, ale go艣cie nie s膮 bez szans i na pewno Arsenal powalczy o punkty. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Leicester – Arsenal zapowied藕 (sobota, 13:30)

Gospodarze tego starcia maj膮 nadziej臋 w tym sezonie na awans do przysz艂orocznej edycji Ligi Mistrz贸w. Nie b臋dzie to oczywi艣cie 艂atwe zadanie, ale na pewno zawodnicy Leicester mog膮 w to wierzy膰, cho膰 potrzeba do tego naprawd臋 dobrych rezultat贸w w dalszej cz臋艣ci tego sezonu. W ostatnich dw贸ch meczach gospodarze zdobyli sze艣膰 punkt贸w i przebili si臋 o kilka pozycji w g贸r臋 tabeli.

To samo mo偶na powiedzie膰 o Arsenalu, kt贸ry w ostatnim czasie te偶 zacz膮艂 gra膰 na zdecydowanie lepszym poziomie ni偶 na pocz膮tku sezonu. Mimo wszystko gracze z Londynu dobrze wiedz膮, 偶e nadal nie s膮 na pozycji na kt贸rej taki klub powinien si臋 znajdowa膰, wi臋c presja na zawodnikach Arsenalu wci膮偶 jest spora.

Leicester – Arsenal nasze typy

Obie ekipy s膮 ostatnio w naprawd臋 dobrej dyspozycji, ale przewaga w艂asnego boiska mo偶e si臋 w tym starciu okaza膰 kluczowa. Arsenal na pewno b臋dzie walczy艂 do samego ko艅ca, ale trudno b臋dzie o punkty w starciu z Leicester i gracze z Londynu bardzo dobrze o tym wiedz膮.

Leicester – Arsenal | Typ: Leicester @2.55 Superbet

Leicester – Arsenal | Typ: powy偶ej 2.5 goli @1.85 Superbet

Leicester – Arsenal kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Arsenal. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.55. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Leicester – Arsenal, to Superbet ma na to zdarzenie kurs 3.40. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 2.85.

Leicester – Arsenal fakty meczowe

Gospodarze wygrali 4 mecze z rz臋du.

Zawodnicy Leicester nie przegrali od 5 spotka艅.

Go艣cie s膮 niepokonani od 8 mecz贸w.

Leicester ostatnie pi臋膰 spotka艅

Leicester – Brighton 2:2

Brentford – Leicester 1:2

Spartak Moskwa – Leicester 3:4

Leicester – Manchester United 4:2

Crystal Palace – Leicester 2:2

Arsenal ostatnie pi臋膰 spotka艅

Arsenal – Leeds 2:0

Arsenal – Aston Villa 3:1

Arsenal – Crystal Palace 2:2

Brighton – Arsenal 0:0

Arsenal – Tottenham 3:1