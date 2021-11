🇸🇪 Malmo – Chelsea 🇬🇧 Typy, kursy (2.11.2021)

Czwart膮 kolejk臋 zmaga艅 w Lidze Mistrz贸w rozpocznie starcie pomi臋dzy Malmo i Chelsea. Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest dru偶yna go艣ci, gdy偶 gospodarze nie radz膮 sobie, jak do tej pory, najlepiej w rozgrywkach Champions League.聽

Malmo – Chelsea zapowied藕 (wtorek, 18:45)

Jedena艣cie bramek straconych i zero zdobytych – to bilans Malmo FF w obecnej edycji rozgrywek Ligi Mistrz贸w. Szwedzki klub nie mia艂 szcz臋艣cia w losowaniu i trafi艂 na wymagaj膮cych rywali, w starciach z kt贸rymi, gospodarze wtorkowego spotkania nie mieli do tej pory wi臋kszych szans na korzystny rezultat. Wiele wskazuje na to, 偶e w meczu z Chelsea mo偶e wygl膮da膰 to bardzo podobnie. Czy mistrz贸w Szwecji sta膰 na to, by z triumfatorem ubieg艂ej edycji Champions League zdoby膰 cho膰 jedn膮 bramk臋?

Sytuacja Chelsea w grupie H r贸wnie偶 nie jest idealna. Podopieczni Thomasa Tuchela ulegli 0:1 Juventusowi i cho膰 nadal pozostaj膮 faworytami do awansu, to w wyjazdowym meczu z Zenitem b臋d膮 musieli by膰 wyj膮tkowo czujni. W najbli偶szy wtorek czeka ich jednak rywalizacja z Malmo, gdzie zdobycie trzech punkt贸w wydaje si臋 by膰 obowi膮zkiem. Londy艅ski klub ca艂y czas przewodzi tabeli Premier League i z meczu na mecz pi艂karze Thomasa Tuchela udowadniaj膮, 偶e sta膰 ich na wiele.

Malmo – Chelsea nasze typy

Pomimo, 偶e gospodarzem wtorkowego starcia b臋dzie dru偶yna Malmo, to raczej nie przyznawaliby艣my im du偶ych szans na wyrwanie jakiegokolwiek punktu.

Malmo – Chelsea | Typ: Chelsea (handicap 1:0) 1.68 @ Betfan聽

Malmo – Chelsea | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola – nie 1.56 @ Betfan

Malmo – Chelsea kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Malmo, kurs: 12.50

remis, kurs: 6.10

wygrana Chelsea, kurs: 1.23

Malmo – Chelsea fakty meczowe

Chelsea wygra艂a pi臋膰 z sze艣ciu ostatnich spotka艅

Malmo wygra艂o trzy z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Chelsea wygra艂a wszystkie trzy bezpo艣rednie starcia z Malmo

Malm0 – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Sirius – Malmo 2:3

Malmo – AIK Stockholm 1:0

Varbergs – Malmo 1:1

Chelsea – Malmo 4:0

Ostersunds – Malmo 0:3

Chelsea – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Newcastle – Chelsea 0:3

Chelsea – Southampton 1:1

Chelsea – Norwich 7:0

Chelsea – Malmo 4:0

Brentford – Chelsea 0:1