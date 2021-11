Valencia – Atletico Madryt 🇪🇸 Typy, kursy (07.11.2021)

Jednym z ciekawszych mecz贸w 13. kolejki ligi hiszpa艅skiej b臋dzie spotkanie Valencii z Atletico Madryt. Obie dru偶yny maj膮 w swoich szeregach wielu naprawd臋 dobrych zawodnik贸w i nie bez powodu eksperci spodziewaj膮 si臋, 偶e b臋dzie to ciekawy mecz, kt贸ry dostarczy fanom wielu emocji. Bukmacherzy wi臋ksze szanse na wygran膮 daj膮 go艣ciom, ale gospodarze nie maj膮 nic do stracenia i na pewno dadz膮 z siebie wszystko. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Valencia – Atletico Madryt zapowied藕 (niedziela, 16:15)

Gospodarze tego starcia po dobrym pocz膮tku sezonu w ostatnim czasie zacz臋li gra膰 troszeczk臋 s艂abiej. Mimo wszystko zawodnicy Valencii maj膮 nadziej臋, 偶e nied艂ugo uda im si臋 wr贸ci膰 do formy kt贸r膮 prezentowali kilka tygodni temu i dzi臋ki temu pozycja w tabeli r贸wnie偶 ulegnie zdecydowanej poprawie.

Go艣cie wiedz膮, 偶e kibice oczekuj膮 od nich obrony tytu艂u i cho膰 b臋dzie to bardzo trudne zadanie, to na pewno gracze Atletico r贸wnie偶 licz膮, 偶e uda im si臋 to mistrzostwo zdoby膰. Spotkanie z Valenci膮 b臋dzie na pewno nale偶a艂o do tych z gatunku trudniejszych, ale je艣li go艣cie nie b臋d膮 wygrywali takich mecz贸w to strata do czo艂贸wki b臋dzie si臋 zwi臋ksza艂a.

Valencia – Atletico Madryt nasze typy

Valencia w ostatnich latach nie ma pomys艂u na pokonanie Atletico i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e tym razem b臋dzie tak samo. Mistrz Hiszpanii liczy na obron臋 tego tytu艂u i je艣li ekipa ze stolicy chce utrzyma膰 kontakt z czo艂贸wk膮 to musi takie mecze jak te z Valenci膮 wygrywa膰.

Valencia – Atletico Madryt | Typ: Atletico Madryt @2.01 BETFAN

Valencia – Atletico Madryt | Typ: Luis Suarez strzeli gola @2.41 BETFAN

Valencia – Atletico Madryt kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Atletico Madryt. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.01. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Valencia – Atletico Madryt, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.30. Zwyci臋stwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 3.95.

Valencia – Atletico Madryt fakty meczowe

Valencia nie zachowa艂a czystego konta w 7 ostatnich meczach przeciwko Atletico.

Atletico nie przegra艂o 偶adnego ze swoich ostatnich 13 spotka艅 przeciwko Valencii.

Na ostatnich 5 mecz贸w go艣ci w a偶 4 fani ogl膮dali wi臋cej ni偶 2.5 goli.

Valencia ostatnie pi臋膰 spotka艅

Valencia – Villarreal 2:0

Real Betis – Valencia 4:1

Valencia – Mallorca 2:2

Barcelona – Valencia 3:1

Cadiz – Valencia 0:0

Atletico Madryt ostatnie pi臋膰 spotka艅

Liverpool – Atletico Madryt 2:0

Atletico Madryt – Real Betis 3:0

Levante – Atletico Madryt 2:2

Atletico Madryt – Real Sociedad 2:2

Atletico Madryt – Liverpool 2:3