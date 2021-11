Sampdoria – Bologna 🇮🇹 Typy, kursy (07.11.2021)

Przed nami pojedynek Sampdorii z Bologn膮, czyli dw贸ch zespo艂贸w, kt贸re trac膮 naprawd臋 sporo goli. Takie zestawienie powoduje, 偶e mo偶na oczekiwa膰 od tego spotkania sporej ilo艣ci bramek. Czy kt贸r膮艣 z ekip sta膰 na zgarni臋cie kompletu punkt贸w?

Sampdoria 鈥 Bologna zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Za nami ju偶 niemal 1/3 sezonu, a Sampdoria dalej boryka si臋 z problemami, kt贸re widoczne by艂y ju偶 w poprzednich rozgrywkach. Ekipa z Geniu w jedenastu kolejkach zanotowa艂a tylko dwie wygrane, trzy remisy oraz a偶 sze艣膰 pora偶ek. Dziewi臋膰 punkt贸w to wynik s艂aby, co odzwierciedla dobrze tabela, w聽 kt贸rej to gospodarze okupuj膮 pi臋tnaste miejsce. Ich przewaga nad strefa spadkow膮 jest ma艂a, bowiem wynosi zaledwie punkt. Gospodarze stracili do tej pory a偶 dwadzie艣cia trzy bramki.

Bologna r贸wnie偶 nie jest zespo艂em, kt贸ry przyzwyczai艂by nas do grania na 0 z ty艂u. Go艣cie jednak mimo pewnych brak贸w potrafi膮 w miar臋 regularnie wygrywa膰, dzi臋ki czemu z pi臋tnastoma punktami w dorobku zajmuj膮 dziesi膮te miejsce w tabeli. Bologna straci艂a dotychczas o bramk臋 mniej od Sampdorii.聽

Sampdoria 鈥 Bologna nasze typy

Bologna gra na pewno lepiej od Sampdorii, jednak jej forma nie jest na tyle wysoka by stawiac j膮 w roli zdecydowanego faworyta tego starcia. Z tego tez powodu postawimy w starciu na go艣ci z podp贸rk膮. Ponadto typujemy, 偶e obie dru偶yn zdob臋d膮 dzisiaj gola, ich formacje defensywne nale偶膮 do jednych z najgorszych w lidze.

Sampdoria 鈥 Bologna |typ: X2 @ 1.56 BETFAN

Sampdoria 鈥 Bologna |typ: BTTS @1.56 BETFAN

Sampdoria 鈥 Bologna kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Sampdorii: 2.38

remis: 3.50

zwyci臋stwo Bolognii: 2.88

Sampdoria 鈥 Bologna fakty meczowe

Sampdoria ma tylko punkt przewagi nad strefa spadkow膮.

Sampdoria straci艂a do tej pory a偶 dwadzie艣cia trzy gole.

Bologna straci艂a w lidze ju偶 dwadzie艣cia dwie bramki.

聽Sampdoria pi臋膰 ostatnich spotka艅聽

Torino 鈥 Sampdoria 3:0

Sampdoria 鈥 Atalanta 1:3

Sampdoria 鈥 Spezia 2:1

Cagliari 鈥 Sampdoria 3:1

Sampdoria 鈥 Udinese 3:3

Bologna pi臋膰 ostatnich spotka艅

Bologna 鈥 Cagliari 2:0

Napoli 鈥 Bologna 3:0

Bologna 鈥 AC Milan 2:4

Udinese 鈥 Bologna 1:1

Bologna 鈥 Lazio 3:0