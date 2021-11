🇸🇰 Słowacja – Słowenia 🇸🇮 Typy, kursy (11.11.2021)

Mecz Słowacja – Słowenia w ramach eliminacji do mistrzostw świata w grupie H to pojedynek zespołów, które straciły już szansę choćby na baraże do mundialu. Czy któraś z drużyn mimo wszystko postara się w nim o zwycięstwo?

Słowacja – Słowenia zapowiedź (czwartek, 20:45)

Prym w grupie H w eliminacjach do mistrzostw świata wiodą Rosja oraz Chorwacja, które między sobą rozstrzygną kwestię tego, kto bezpośrednio awansuje na mundial w Katarze, a kto będzie musiał o niego walczyć poprzez baraże. Słowacy i Słoweńcy nie mają już na to żadnych, choćby najmniejszych matematycznych szans. Obie te drużyny zgromadziły dotąd po 10 punktów w 8 meczach i na dwie kolejki przed końcem eliminacji tracą po 7 punktów do drugiej w grupie Chorwacji.

Słowacja – Słowenia nasze typy

Mecz w Trnavie zapowiada się na zacięte spotkanie. Poprzednia konfrontacja obu ekip zakończyła się remisem 1:1 i całkiem możliwe, że teraz w kolejnej znów padnie remis.

Słowacja – Słowenia | Typ: Słowacja lub remis @1.30 BETFAN

Słowacja – Słowenia | Typ: powyżej 1.5 goli @1.53 BETFAN

Słowacja – Słowenia kursy bukmacherów

Faworytami czwartkowego meczu są gospodarze. Wygraną Słowacji BETFAN wystawił z kursem 2.20. Zwycięstwo Słowenii znajduje się w ofercie tego bukmachera z kursem 3.65, a remis z kursem 3.05.

Słowacja – Słowenia fakty meczowe

Bilans Słowacji w eliminacjach w meczach domowych: 2 wygrane, 1 remis, 1 porażka, bramki: 6-4

Bilans Słowenii w eliminacjach w meczach wyjazdowych: 1 wygrana, 3 porażki, bramki: 5-6

Słowacja – pięć ostatnich spotkań

Chorwacja – Słowacja 2:2

Rosja – Słowacja 1:0

Słowacja – Cypr 2:0

Słowacja – Chorwacja 0:1

Słowenia – Słowacja 1:1

Słowenia – pięć ostatnich spotkań

Słowenia – Rosja 1:2

Malta – Słowenia 0:4

Chorwacja – Słowenia 3:0

Słowenia – Malta 1:0

Słowenia – Słowacja 1:1