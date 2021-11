🇦🇩 Andora – Polska 🇵🇱 Typy, kursy (12.11.2021)

Ju偶 dzisiaj bia艂o-czerwoni mog膮 zapewni膰 sobie awans do bara偶y o mundial w Katarze. Zwyci臋stwo tak偶e pozwoli zachowa膰 matematyczne i iluzoryczne szans臋 na bezpo艣redni awans. Kadra Paulo Sousy jednak mo偶e o nim zapomnie膰 i powoli szykowa膰 si臋 do marcowych mecz贸w bara偶owych. Dzisiaj czas pokona膰 Andor臋, z kt贸r膮 s膮 rachunki do wyr贸wnania.

Andora – Polska zapowied藕 (pi膮tek, 20:45)

Nasza reprezentacja ma jeden z tych mecz贸w, kt贸re bezwzgl臋dnie trzeba wygra膰. Rywal z niskiej p贸艂ki, kt贸ry by艂 w stanie pokona膰 jedynie San Marino. Niestety Andorczycy pokazali negatywn膮 twarz w pierwszym spotkaniu przy 艁azienkowskiej w Warszawie. W贸wczas po interwencji jednego z obro艅c贸w rywali kontuzji dozna艂 Robert Lewandowski. Pocz膮tkowo zlekcewa偶ona, p贸藕niej uros艂a do wielkich rozmiar贸w. Na szcz臋艣cie Lewy da艂 rad臋 pobi膰 rekord Mullera i zagra膰 na Euro. W marcu by艂 tak偶e pozytyw, jakim by艂 debiutancki gol Karola 艢widerskiego.

Dzisiejsze zwyci臋stwo nad Andor膮 musi by膰 formalno艣ci膮. Jednocze艣nie Albania, je艣li nie wygra na Wembley, co jest bardzo prawdopodobne, to ju偶 dzisiaj b臋dziemy mogli szuka膰 rywala do bara偶y. To wa偶ne, by poniedzia艂kowy mecz z W臋grami nie mia艂 stawki i mo偶na by艂o na spokojnie rozpocz膮膰 przygotowania do marcowych mecz贸w o mundial.

Andora – Polska kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Andora wygra, kurs: 55,00

Polska wygra, kurs: 1,06

Remis, kurs: 13,50

Andora – Polska fakty meczowe

Spotkanie pi膮tej z drug膮 dru偶yn膮 tabeli grupy I. Na koncie Andory sze艣膰 punkt贸w, Polacy zgarn臋li ich 17

Gospodarze w tych eliminacjach pokonali dwukrotnie San Marino, strzelaj膮c im 艂膮cznie pi臋膰 goli. Poza tym zdobyli bramki w obu meczach z W臋grami

Polacy na wyjazdach ograli San Marino i Albani臋

W pierwszym meczu tych dru偶yn by艂o 3:0 dla Polski, po dw贸ch golach Lewandowskiego i trafieniu Karola 艢widerskiego

Polska wygrywaj膮c dzisiejszy mecz zapewni sobie awans do bara偶y o mundial. Warunkiem jest brak wygranej Albanii na Wembley

Andora – Polska typy

Dwa typy w kierunku naszej kadry. Kusi zw艂aszcza pierwszy, gdy偶 cztery bramki to nie jest wielkie wydarzenie przeciwko takiemu rywalowi, a kurs zach臋caj膮cy. Drugi przypadek nieco 艂atwiejszy.

Typ: Polska powy偶ej 3,5 @ 2,27 BETFAN

Typ: Polska wygra obie po艂owy @ 1,61 BETFAN