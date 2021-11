Szwajcaria – Bułgaria 🇨🇭🇧🇬 Typy, kursy (15.11.2021)

Choć spotkanie Szwajcarii z Bułgarią będzie meczem tak naprawdę o nic, to obie ekipy chcą pokazać się w tym starciu z jak najlepszej strony i można spodziewać się walki ze strony tych dwóch reprezentacji. Bukmacherzy spodziewają się pewnego zwycięstwa Szwajcarii, ale goście nie mają nic do stracenia i na pewno będą chcieli sprawić niespodziankę na stadionie w Lucernie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Szwajcaria – Bułgaria zapowiedź (poniedziałek, 20:45)

Gospodarze tego meczu po tym jak w ostatnim starciu nie byli w stanie poradzić sobie z Włochami muszą walczyć o pierwsze miejsce bilansem bramkowym, który przed ostatnią kolejką jest trochę gorszy niż ten którzy mają Włosi. Kibice Szwajcarii liczą na wysoką wygraną w meczu z Bułgarią i na niższą wygraną lub stratę punktów mistrzów Europy w starciu z Irlandią Północną. Wydaje się, że to reprezentanci Włoch są w trochę lepszej sytuacji, ale nie będzie to i tak łatwe zadanie do wykonania.

Goście za to również nie mają za bardzo o co grać, ale nie oznacza to tego, że w Bułgarii nikt nie chce sprawić niespodzianki i wygrać ten mecz. Będzie to na pewno trudne zadanie do wykonania, ale goście mogą zagrać w Lucernie bez żadnej presji i być może dzięki temu uda się Bułgarom osiągnąć solidny rezultat.

Szwajcaria – Bułgaria nasze typy

Gospodarze nie bez powodu są zdecydowanymi faworytami do wygrania tego meczu. Szwajcarzy mają nadzieję na dobry rezultat w ostatnim meczu eliminacyjnym i ciężko oczekiwać od ich rywali jakiegoś większego oporu.

Szwajcaria – Bułgaria | Typ: handicap: Szwajcaria -1.5 @1.62 TOTALbet

Szwajcaria – Bułgaria | Typ: powyżej 2.5 goli @1.62 TOTALbet

Szwajcaria – Bułgaria kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Szwajcaria. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.23. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Szwajcaria – Bułgaria, to TOTALbet ma na to zdarzenie kurs 6.40. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 13.00.

Szwajcaria – Bułgaria fakty meczowe

Szwajcaria nie przegrała żadnego ze swoich ostatnich 4 spotkań przeciwko Bułgarii.

Goście nie zachowali czystego konta od 4 meczów.

Na ostatnich 5 meczów gospodarzy w aż 4 nie tracili oni bramki.

Szwajcaria ostatnie pięć spotkań

Włochy – Szwajcaria 1:1

Litwa – Szwajcaria 0:4

Szwajcaria – Irlandia Północna 2:0

Irlandia Północna – Szwajcaria 0:0

Szwajcaria – Włochy 0:0

Bułgaria ostatnie pięć spotkań

Ukraina – Bułgaria 1:1

Bułgaria – Irlandia Północna 2:1

Litwa – Bułgaria 3:1

Bułgaria – Gruzja 4:1

Bułgaria – Litwa 1:0