Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Górnik Łęczna 🇵🇱 Typy, kursy (21.11.2021)

Kiedy mierz膮 si臋 ze sob膮 dwie dru偶yny, kt贸re w poprzednim sezonie gra艂y o klas臋 rozgrywkow膮 ni偶ej to fani tych ekip maj膮 nadziej臋 na zdobycie trzech punkt贸w. Tym razem jest tak samo i zar贸wno gracze z Niecieczy jak i z 艁臋cznej licz膮 na wygran膮. Bukmacherzy wi臋ksze szanse daj膮 jednak gospodarzom, ale go艣cie nie s膮 w tym meczu bez szans. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – G贸rnik 艁臋czna zapowied藕 (niedziela, 12:30)

Gospodarze po zdobyciu czterech punkt贸w w ostatnich dw贸ch meczach wygrzebali si臋 na chocia偶 chwil臋 ze strefy spadkowej Ekstraklasy. Teraz graczy z Niecieczy czeka jednak kolejne spotkanie w kt贸rym mo偶na powalczy膰 nawet o trzy punkty i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e zawodnicy Termalici b臋d膮 chcieli to spotkanie wygra膰 i dadz膮 z siebie wszystko.

Go艣cie w ostatnich dw贸ch meczach r贸wnie偶 zapunktowali, ale G贸rnik wci膮偶 czeka na swoj膮 drug膮 wygran膮 w tym sezonie. Nie b臋dzie to 艂atwe zadanie, cho膰 je艣li ekipa z 艁臋cznej chce utrzyma膰 si臋 w Ekstraklasie to musi takie mecze wygrywa膰 albo przynajmniej remisowa膰 偶eby strata do rywali walcz膮cych o utrzymanie nie ros艂a.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – G贸rnik 艁臋czna nasze typy

Gospodarze w ostatnim czasie graj膮 na naprawd臋 bardzo dobrym poziomie i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e b臋d膮 oni w stanie poradzi膰 sobie na w艂asnym obiekcie z innym beniaminkiem, kt贸ry znajduje si臋 na samym dole ligowej tabeli. Mimo wszystko szykuje si臋 bardzo ciekawy mecz.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – G贸rnik 艁臋czna | Typ: obie dru偶yny strzel膮 gola @1.78 BETFAN

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – G贸rnik 艁臋czna | Typ: Bruk-Bet Termalica Nieciecza @1.86 BETFAN

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – G贸rnik 艁臋czna kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.86. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Bruk-Bet Termalica Nieciecza – G贸rnik 艁臋czna, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.50. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 4.25.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – G贸rnik 艁臋czna fakty meczowe

Obie dru偶yny s膮 niepokonane od 3 mecz贸w.

Termalica nie zachowa艂a czystego konta od 7 spotka艅.

Na ostatnich 10 mecz贸w go艣ci w a偶 9 tracili oni pierwsz膮 bramk臋.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza ostatnie pi臋膰 spotka艅

Wis艂a P艂ock – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:1

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – 艢l膮sk Wroc艂aw 4:3

GKS Katowice – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:2

Rak贸w Cz臋stochowa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3:2

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Lechia Gda艅sk 0:2

G贸rnik 艁臋czna ostatnie pi臋膰 spotka艅

G贸rnik 艁臋czna – Lech Pozna艅 1:1

Mied藕 Legnica – G贸rnik 艁臋czna 2:2

G贸rnik 艁臋czna – Rak贸w Cz臋stochowa 0:0

Radomiak Radom – G贸rnik 艁臋czna 3:1

G贸rnik 艁臋czna – Piast Gliwice 1:1