SC Cambuur – Utrecht 🇳🇱 Typy, kursy (21.11.2021)

Trzynast─ů kolejk─Ö zmaga┼ä w holenderskiej Eredivisie zako┼äczy starcie pomi─Ödzy SC Cambuur i Utrechtem. Bukmacherzy w roli faworyta stawiaj─ů dru┼╝yn─Ö go┼Ťci, gdy┼╝ Cambuur radzi sobie w tym sezonie do┼Ť─ç przeci─Ötnie i dopiero w ostatnich spotkaniach potrafi┼éo podnie┼Ť─ç si─Ö po serii pora┼╝ek.┬á

SC Cambuur – Utrecht zapowied┼║ (niedziela, 20:00)

SC Cambuur plasuje si─Ö obecnie na ├│smym miejscu w Eredivisie, co w kontek┼Ťcie si┼éy dru┼╝yny gospodarzy mo┼╝na uzna─ç za ca┼ékiem niez┼éy rezultat. Cambuur radzi sobie jednak w tym sezonie ze zmiennym szcz─Ö┼Ťciem. Gospoarze potrafili pokona─ç na wyje┼║dzie Spart─Ö Rotterdam a┼╝ 4:0, a dwie kolejki wcze┼Ťniej ulec Ajaxowi a┼╝ dziewi─Öcioma bramkami. Dru┼╝yna Cambuur to wci─ů┼╝ zagadka, ale mo┼╝na spodziewa─ç si─Ö, ┼╝e przed w┼éasn─ů publiczno┼Ťci─ů b─Öd─ů starali si─Ö utrudni─ç Utrechtowi ┼╝ycie, na tyle, na ile to mo┼╝liwe.

Utrecht za to radzi sobie w obecnej kampanii do┼Ť─ç dobrze. Go┼Ťcie plasuj─ů si─Ö na czwartym miejscu w lidze, a w razie zwyci─Östwa stan─ů przed szans─ů przeskoczenia trzeciego Feyenoordu. Utrecht ma tak┼╝e co┼Ť do udowodnienia, bowiem w ostatniej kolejce ulegli na wyje┼║dzie Vitesse i potrzebuj─ů szybko si─Ö zrehabilitowa─ç. Czy okazj─ů na to b─Ödzie niedzielne spotkanie z SC Cabmbuur?

SC Cambuur – Utrecht nasze typy

Wydaje si─Ö, ┼╝e go┼Ťcie maj─ů w swoim sk┼éadzie wi─Öcej pi┼ékarskiej jako┼Ťci i powinni poradzi─ç sobie z ├│sm─ů si┼é─ů Eredivisie.

SC Cambuur – Utrecht | Typ: Utrecht 2.02 @ LV BET

SC Cambuur – Utrecht | Typ: powy┼╝ej 2.5 gola 1.60 @ LV BET

SC Cambuur – Utrecht kursy bukmacher├│w

Bukmacher LV BET przygotowa┼é na to spotkanie nast─Öpuj─ůce kursy:

wygrana Cambuur, kurs: 3.40

remis, kurs: 3.70

wygrana Utrechtu, 2.02

SC Cambuur – Utrecht fakty meczowe

SC Cambuur nie zremisowało jeszcze w tym sezonie ani jednego meczu

Gospodarze pozostaj─ů niepokonani od trzech spotka┼ä

Utrecht wygrał trzy z pięciu ostatnich spotkań

SC Cambuur – pi─Ö─ç ostatnich spotka┼ä

Zwolle – Cambuur 1:2

Waalwijk – Cambuur 0:1

Ajax II – Cambuur 0:5

Cambuur – Feyenoord 2:3

Sittard – Cambuur 1:0

Utrecht – pi─Ö─ç ostatnich spotka┼ä

Vitesse – Utrecht 2:1

Utrecht – Willem II 5:1

SteDoCo – Utrecht 0:5

Utrecht – Heerenveen 2:1

Alkmaar – Utrecht 5:1