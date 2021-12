Borussia Dortmund – Besiktas 🇩🇪🇹🇷 Typy, kursy (07.12.2021)

Spotkanie pomiędzy Borussią Dortmund a Besiktasem nie będzie miało żadnego znaczenia w kontekście wyglądu grupy C. Obie ekipy nie mogą już poprawić swojej pozycji ani jej stracić, więc można spodziewać się niezbyt interesującego spotkania, które raczej będzie zdominowane przez gospodarzy, którzy będą chcieli dać swoim kibicom trochę radości po ostatniej porażce z Bayernem Monachium. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Borussia Dortmund – Besiktas zapowiedź (wtorek, 21:00)

Gospodarze tego meczu zdobyli sześć punktów w fazie grupowej po pięciu spotkaniach i jest to na pewno dla ekipy z Niemiec ogromne rozczarowanie. Od graczy Borussii można było spodziewać się awansu do kolejnej fazy rozgrywek, a tymczasem zawodnicy z Dortmundu na wiosnę zagrają tylko w Lidze Europy.

Goście za to nie zdobyli póki co ani jednego punktu i choć eksperci po losowaniu dawali ekipie z Turcji małe szanse na wyjście z grupy czy na trzecie miejsce, to na pewno fani i zawodnicy Besiktasu liczyli na trochę lepsze wyniki w Lidze Mistrzów. Mimo wszystko goście mają okazję dobrze pożegnać się z europejskimi pucharami w tym sezonie i tylko od zawodników tureckiej ekipy zależy czy skończą rozgrywki bez punktów na swoim koncie.

Borussia Dortmund – Besiktas nasze typy

Obie drużyny są już pogodzone ze swoim losem w Lidze Mistrzów. Z tego właśnie powodu można spodziewać się, że żadna z tych ekip nie będzie specjalnie naciskać, a gospodarze bez większych problemów pokonają swoich rywali z Turcji.

Borussia Dortmund – Besiktas | Typ: handicap: Borussia Dortmund -1.5 @1.75 Superbet

Borussia Dortmund – Besiktas | Typ: powyżej 3.5 goli @1.95 Superbet

Borussia Dortmund – Besiktas kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Borussia Dortmund. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.28. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Borussia Dortmund – Besiktas, to Superbet ma na to zdarzenie kurs 6.10. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 10.40.

Borussia Dortmund – Besiktas fakty meczowe

Gospodarze nie zachowali czystego konta od 6 meczów.

Goście nie wygrali od 4 spotkań.

Goście nie zachowali czystego konta od 4 meczów.

Borussia Dortmund ostatnie pięć spotkań

Borussia Dortmund – Bayern Monachium 2:3

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund 1:3

Sporting – Borussia Dortmund 3:1

Borussia Dortmund – VfB Stuttgart 2:1

RB Lipsk – Borussia Dortmund 2:1

Besiktas ostatnie pięć spotkań

Kasimpasa – Besiktas 1:1

Besiktas – Giresunspor 0:4

Besiktas – Ajax 1:2

Alanyaspor – Besiktas 2:0

Besiktas – Shkupi 3:0