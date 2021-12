🇫🇷 PSG – Club Brugge 🇧🇪 Typy, kursy (7.12.2021)

W ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrz贸w PSG podejmie przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 belgijski Club Brugge. Gospodarze znajduj膮 si臋 w stosunkowo komfortowej sytuacji, gdy偶 maj膮 ju偶 zapewniony udzia艂 w kolejnej fazie rozgrywek. Club Brugge mo偶e jeszcze powalczy膰 z RB Lipsk o trzecie miejsce w grupie i gr臋 w Lidze Europy.聽

PSG – Club Brugge zapowied藕 (wtorek, 18:45)

PSG nadal pozostaje w tym sezonie spor膮 zagadk膮. Z jednej strony zesp贸艂 z Pary偶a pewnie przewodzi stawce w Ligue 1, zapewni艂 sobie udzia艂 w 1/8 fina艂u Ligi Mistrz贸w, a we wrze艣niu potrafi艂 triumfowa膰 nad Manchesterem City. Z drugiej za艣 pary偶anie nie przekonuj膮 i zdarzaj膮 im si臋 wpadki, jak na przyk艂ad remis z Lens i Nice, czy pora偶ka z Rennes. W centrum zainteresowania znajduje si臋 oczywi艣cie Leo Messi, kt贸remu nadal brakuje regularno艣ci. Czy w meczu z Club Brugge Argenty艅czyk b臋dzie kluczow膮 postaci膮 dru偶yny ze stolicy Francji?

Klub z Brugii nie ma ju偶 szans na awans do 1/8 fina艂u Ligi Mistrz贸w, jednak wci膮偶 mo偶e powalczy膰 o gr臋 w Lidze Europy. By marzy膰 o dalszej grze w europejskich pucharach konieczne b臋dzie jednak wywalczenie przynajmniej jednego punktu w meczu z PSG. Belgowie musz膮 przy tym liczy膰, 偶e RB Lipsk nie urwie punkt贸w Manchesterowi City. Czy go艣ci sta膰 na to, by zaskoczy膰 Messiego i sp贸艂k臋 na Parc des Princes?

PSG – Club Brugge nasze typy

Pomimo tego, 偶e Club Brugge ma o co gra膰, to wydaje si臋, 偶e francuski zesp贸艂 powinien wyj艣膰 z tej potyczki zwyci臋sko. By膰 mo偶e nie b臋dzie to bardzo spektakularne zwyci臋stwo, ale PSG powinno dopisa膰 do swojego konta trzy punkty.

PSG – Club Brugge | Typ: Club Brugge (handicap 0:2) 1.92 @ Betfan

PSG – Club Brugge | Typ: obie dru偶yny strzel膮 gola 1.56 @ Betfan

PSG – Club Brugge kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana PSG, kurs: 1.34

remis, kurs: 5.80

wygrana Club Brugge, kurs: 7.30

PSG – Club Brugge fakty meczowe

PSG wygra艂o tylko dwa spo艣r贸d pi臋ciu ostatnich spotka艅

Club Brugge przegra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w wyjazdowych

Pierwsze spotkanie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 remisem 1:1

PSG – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lens – PSG 1:1

PSG – Nice 0:0

St. Etienne – PSG 1:3

Manchester City – PSG 2:1

PSG – Nantes 3:1

Club Brugge – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Club Brugge – Seraing 3:2

Genk – Club Brugge 3:3

Genk – Club Brugge 2:3

Club Brugge – RB Lipsk 0:5

KV Machelen – Club Brugge 2:1

Inne mecze Ligi Mistrz贸w

FC Porto – Atletico (7.12.2021, wtorek, 21:00)

Borussia Dortmund – Besiktas (7.12.2021, wtorek, 21:00)

Real Madryt – Inter (7.12.2021, wtorek, 21:00)