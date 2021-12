Cadiz- Granada 🇪🇸 Typy, kursy (13.12.2021)

Starcie Cadiz z Granad膮 b臋dzie pojedynkiem dru偶yn, kt贸re znacz膮co odbiegaj膮 poziomem od tego, kt贸ry prezentowa艂y jeszcze w poprzednim sezonie. Czy kt贸r膮艣 z nich sta膰 na zdobycie punkt贸w?

Cadiz 鈥 Granada zapowied藕 (poniedzia艂ek, 21:00)

Cadiz wesz艂o do ligi w poprzednim sezonie przebojem. Niestety w obecnych rozgrywkach ekipa z Kadyksu wygl膮da jak jeden z pewniejszych kandydat贸w do spadku. Po szesnastu kolejkach gospodarze maj膮 na swoim koncie tylko dwana艣cie punkt贸w, co niestety przek艂ada na przedostatnie miejsce w tabeli. Cadiz straci艂o w tym sezonie ju偶 trzydzie艣ci goli, tylko Levante mo偶e 鈥瀙ochwali膰鈥 si臋 gorszym wynikiem.

Granada r贸wnie偶 przechodzi przez podobn膮 sytuacj臋. Go艣cie w poprzednim sezonie z powodzeniem grali w fazie pucharowej Ligi Europy. W obecnych rozgrywkach jednak sprawy maj膮 si臋 inaczej. Granada zajmuje w tym momencie pi臋tnast膮 pozycj臋, a jej przewaga nad grup膮 spadkow膮 wynosi tylko trzy punkty. W obu spotkaniach pomi臋dzy Cadiz i Granad膮 w poprzednim sezonie pada艂y mniej ni偶 dwa gole.

Cadiz 鈥 Granada nasze typy

Patrz膮c na kryzys jaki panuje w obu obozach, stawiamy w tej rywalizacji na BTTS. Ponadto typujemy, 偶e omawiane starcie zako艅czy si臋 podzia艂em punkt贸w. W przypadku zespo艂贸w b臋d膮cych tak daleko od optymalnej dyspozycji, ci臋偶ko jest wskaza膰 wyra藕nego faworyta.

Cadiz 鈥 Granada |typ: BTTS @1.90 LV Bet

Cadiz 鈥 Granada |typ: remis @3.05 LV Bet

Cadiz 鈥 Granada kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera LV Bet prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Cadiz: 2.55

remis: 3.05

zwyci臋stwo Granady: 3.10

Cadiz 鈥 Granada fakty meczowe

Cadiz zajmuje przedostatnie miejsce w stawce.

Granada ma tylko trzy punkty przewagi nad stref膮 spadkow膮.

Cadiz straci艂o w tym sezonie a偶 trzydzie艣ci bramek.

Cadiz pi臋膰 ostatnich spotka艅

Elche 鈥 Cadiz 3:1

Villa de Fortuna 鈥 Cadiz 0:7

Cadiz 鈥 Atletico Madryt 1:4

Getafe 鈥 Cadiz 4:0

Athletic Bilbao 鈥 Cadiz 0:1

Granada pi臋膰 ostatnich spotka艅

Granada 鈥 Deportivo Alaves 2:1

Laguna 鈥 Granada 0:7

Atheltic Bilbao 鈥 Granada 2:2

Granada 鈥 Real Madryt 1:4

Espanyol 鈥 Granada 2:0

