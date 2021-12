Jong Ajax – Helmond 🇳🇱 Typy, kursy (20.12.2021)

Rezerwy Ajaxu radz膮 sobie na zapleczu Eredivisie ze zmiennym szcz臋艣ciem. Ju偶 w poniedzia艂ek stan膮 jednak przed szans膮, by poprawi膰 swoj膮 sytuacj臋 ligow膮. Na w艂asnym stadionie zmierz膮 si臋 bowiem ze znajduj膮c膮 si臋 w ogonie tabeli dru偶yn膮 Helmond.聽

Jong Ajax – Helmond zapowied藕 (poniedzia艂ek, 20:00)

Po rozegraniu dziewi臋tnastu kolejek Jong Ajax plasuje si臋 na pi膮tym miejscu w tabeli Erste Divisie. Rezerwy Ajaxu co prawda nie przegra艂y 偶adnego z pi臋ciu ostatnich spotka艅, ale na przestrzeni ca艂ego sezonu a偶 pi臋ciokrotnie schodzili z boiska pokonani. W poniedzia艂ek b臋d膮 jednak zdecydowanym faworytem i je艣li uda im si臋 triumfowa膰 nad rywalami to maj膮 szans臋 wskoczy膰 nawet na podium.

Helmond to dru偶yna z drugiego bieguna tabeli Erste Divisie. W tym sezonie wygrali zaledwie pi臋膰 spotka艅, a w ostatnim czasie rzadko dopisywali do swojego konta komplet punkt贸w. W ostatniej kolejce uda艂o im si臋 co prawda triumfowa膰 nad sz贸stym w tabeli Graafschap, ale nie poprawi艂o to znacz膮co ich sytuacji. Po rozegraniu dziewi臋tnastu mecz贸w zajmuj膮 dopiero siedemnaste miejsce w lidze, a w poniedzia艂ek bukmacherzy stawiaj膮 ich na straconej pozycji.

Jong Ajax – Helmond nasze typy

Jong Ajax – Helmond | Typ: Jong Ajax (handicap -1) 1.80 @ Noblebet

Jong Ajax – Helmond | Typ: powy偶ej 2.5 gola 1.45 @ Noblebet

Jong Ajax – Helmond kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Jong Ajax, kurs: 1.28

remis, kurs: 6.0

wygrana Helmond, kurs: 10.0

Jong Ajax – Helmond fakty meczowe

Jong Ajax nie przegra艂 偶adnego z dziesi臋ciu ostatnich spotka艅

Helmond wygra艂 tylko jedno z dziesi臋ciu ostatnich spotka艅

W ostatnim starciu tych dru偶yn g贸r膮 by艂 Helmond

Jong Ajax – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Oss – Jong Ajax 1:1

Jong Ajax – Fc Emmen 1:0

Graafschap – Jong Ajax 1:3

Jong Ajax – Roda 2:1

Jong Ajax聽 FC Volendam 4:4

Helmond – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Graafschap – Helmond 0:1

Helmond – FC Volendam 1:1

Breda – Helmond 1:0

Helmond – Excelsior 1:5

Oss – Helmond 0:0