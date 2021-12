Juventus – Cagliari 🇮🇹 Typy, kursy (21.12.2021)

Mecz do jednej bramki. Tak zapowiada si臋 spotkanie Juventus – Cagliari. Zdecydowanym faworytem b臋d膮 gospodarze. Dla nich to okazja na gonienie czo艂贸wki. Rywal w ogromnym kryzysie i tu偶 nad ostatnim miejscem w lidze. To musi by膰 艂atwe zwyci臋stwo Starej Damy.

Juventus – Cagliari zapowied藕 (wtorek, 20:45)

Katastrofaln膮 form臋 prezentuje ekipa z Sardynii. Przedostatnie miejsce nie jest dzie艂em przypadku. 10 to ich chyba ulubiona liczba. Tyle punkt贸w zebrali niemal na p贸艂metku sezonu. W dodatku miniony weekend to by艂 dziesi膮ty kolejny mecz bez wygranej. Po raz drugi z rz臋du polegli 0:4. O ile wcze艣niejsze lanie od Interu mo偶na jako艣 zaakceptowa膰, o tyle taki sam wynik u siebie z Udinese to kompromitacja. Na ich szcz臋艣cie w lidze s膮 jeszcze dru偶yny pokroju Salernitany i Genoi, by Cagliari nie by艂o tak smutno w samotno艣ci by膰 na samym dnie Serie A.

Juve pokona艂o Bologne i jest si贸dme. Ich k艂opotem w tym sezonie jest brak regularno艣ci i wiele potkni臋膰. Potrafili zremisowa膰 niedawno w Wenecji, potrafili przegra膰 pod rz膮d mecze z Hellas i Sassuolo. Pokonywali jednak Lazio czy Fiorentine. Przed nimi szansa na to, by rok zako艅czy膰 na pi膮tym miejscu. Do tego jednak potrzebuj膮 bezwzgl臋dnie wygranej i 偶aden inny wynik w Turynie nie b臋dzie akceptowalny w taki wiecz贸r.

Juventus – Cagliari kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Juve wygra, kurs: 1,20

Cagliari wygra, kurs: 14,00

Remis, kurs: 6,60

Juventus – Cagliari fakty meczowe

Spotkanie si贸dmej z przedostatni膮 dru偶yn膮 Serie A. Obie ekipy dzieli 21pkt r贸偶nicy: 31 do 10 dla gospodarzy

Juventus wygra艂 trzy z czterech ostatnich mecz贸w w lidze. Wszystkie z nich bez straty gola

Cagliari nie wygra艂o od 10. gier. Dwa ostatnie spotkania to pora偶ki 0:4 z Interem oraz Udinese u siebie

Ostatnia potyczka tych ekip to marzec i wygrana Juve 3:1 na Sardynii

Juventus – Cagliari typy

To powinien by膰 spacerek dla gospodarzy.

Typ: Juventus powy偶ej 2,5 bramki @ 2,01 BETFAN

Typ: Juventus wygra do 0 @ 1,74 BETFAN