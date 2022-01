Deportivo Alaves – Real Sociedad 🇪🇸 Typy, kursy (02.01.2022)

Prezentuj膮cy dosy膰 niestabiln膮 form臋 Real Sociedad zmierzy si臋 w niedziel臋 na wyje藕dzie z Deportivo Alaves. Gospodarze znajduj膮 si臋 w jeszcze gorszej formie ni偶 ich rywale. Kt贸ra z ekip zgarnie wygran膮 w Derbach Baskonii?

Deportivo Alaves – Real Sociedad zapowied藕 (niedziela, 18:30)

Sytuacja Deportivo jest naprawd臋 nieciekawa. Gospodarze zako艅czyli rok jako osiemnasty zesp贸艂 w stawce. W osiemnastu kolejkach ekipa z Vitorii zgarn臋艂a zaledwie pi臋tna艣cie punkt贸w. Zesp贸艂 strzeli艂 ponadto tylko pi臋tna艣cie bramek (najgorszy wynik w lidze). Na szcz臋艣cie nic nie jest jeszcze stracone, gospodarze maj膮 dok艂adnie tyle samo punkt贸w co znajduj膮ce si臋 wy偶ej Elche czy Getafe. Do wyj艣cia ze strefy spadkowej potrzebna b臋dzie jednak znaczna poprawa gry na wiosn臋. Pi艂karze Deportivo niemal co roku bior膮 udzia艂 w batalii o utrzymanie, dlatego te偶 zaistnia艂y stan rzeczy z pewno艣ci膮 nie jest dla nich niczym nowym. Z tego te偶 powodu nale偶y si臋 spodziewa膰, 偶e zesp贸艂 jednak w ko艅cu zmobilizuje si臋 i podejmie walk臋.

Real Sociedad w zasadzie r贸wnie偶 gra zgodnie ze scenariuszem z lat poprzednich. Pi艂karze z San Sebastian tradycyjnie dobrze weszli w sezon by w okolicach nowego roku ponownie popa艣膰 w ma艂y marazm. Zesp贸艂 z Donostii w swoich pi臋ciu poprzednich meczach zaliczy艂 trzy pora偶ki oraz dwie wygrane. Gorsza gra sprawi艂a, 偶e Real znalaz艂 si臋 na sz贸stym miejscu w stawce – ostatnim gwarantuj膮cym europuchary, Niemniej zesp贸艂 ca艂y czas utrzymuje si臋聽 chocia偶by nad Barcelon膮.

Deportivo Alaves – Real Sociedad nasze typy

Mimo gorszej formy w ostatnich tygodniach, stawiamy w tym meczu na wygran膮 Realu. Gospodarze s膮 na tyle s艂abi, 偶e zdobycie kompletu nie powinno stanowi膰 dla pi艂karzy z San Sebastian a偶 tak du偶ego wyzwania. Ponadto typujemy, 偶e b臋dziemy w tym starciu 艣wiadkami minimum trzech goli.

Deportivo Alaves – Real Sociedad |typ: Real Sociedad @2.20 LV Bet

Deportivo Alaves – Real Sociedad |typ: over 2.5 gole @2.40 LV Bet

Deportivo Alaves – Real Sociedad kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera LV Bet prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

zwyci臋stwo Deportivo: 3.70

remis: 3.15

wygrana Realu: 2.20

Deportivo Alaves – Real Sociedad fakty meczowe

Deportivo znajduje si臋 w strefie spadkowej.

Real przegra艂 trzy z pi臋ciu poprzednich spotka艅

Deportivo ma najgorsz膮 ofensyw臋 w lidze.

Deportivo Alaves pi臋膰 ostatnich spotka艅

Villarreal – Deportivo Alaves 5:2

Rayo Vallecano – Deportivo Alaves 2:0

Linares – Deportivo Alaves 2:1

Deportivo Alaves – Getafe 1:1

Granada – Deportivo Alaves 2:2

Real Sociedad pi臋膰 ostatnich spotka艅

Real Sociedad – Villarreal 1:3

Zamora – Real Sociedad 0:3

Real Betis – Real Sociedad 4:0

Real Sociedad – PSV 3:0

Real Sociedad – Real Madryt 0:2

