Real Valladolild – Leganes 🇪🇸 Typy, kursy (02.01.2022)

Real Valladolid to jeden z zespołów aspirujących do wywalczenia sobie bezpośredniego awansu do La Ligi. Leganes z kolei nie może w tym sezonie odnaleźć formy, przez co znajduje się w dolnej połówce tabeli. Czego możemy spodziewać się bezpośrednim starciu tych ekip?

Real Valladolid – Leganes zapowiedź (niedziela, 14:00)

Real Valladolid aktywnie uczestniczy w wyścigu o bezpośredni awans do hiszpańskiej ekstraklasy. Rok 2021 gospodarze zakończyli na czwartym miejscu w tabeli. Real do drugiego Eibaru traci w tym momencie pięć punktów. Istotny w tym wypadku jest jednak fakt, iż ekipa z Baskonii rozegrała do tej pory o jeden mecz więcej. Na przestrzeni pięciu ostatnich kolejek ekipa z Valladolid zanotowała trzy wygrane oraz dwie porażki.

Leganes prezentuje się w bieżącym sezonie naprawdę mizernie. Ogórki znajdują się na piętnastym miejscu w lidze, a ich przewaga nad strefą spadkową wynosi w tym momencie zaledwie pięć punktów. Zespół zatem nie ma już w praktyce szans na walkę o powrót do La Ligi. Ostatnie wyniki drużyny wskazują, iż jest ona zdeterminowana by nie zbliżyć się niebezpiecznie blisko strefy spadkowej. Trzy wygrane, remis oraz wygrana w pięciu poprzednich kolejkach to wyniki naprawdę przyzwoite.

Real Valladolid – Leganes nasze typy

Mimo sporej różnicy miedzy tym ekipami w ligowej tabeli, stawiamy w tym meczu na BTTS oraz over 2.5 gole. Biorąc pod uwagę pięć poprzednich spotkań, goście prezentowali się lepiej od swoich dzisiejszych rywali. To z kolei zwiastuje nam, że będzie to bardzo ciekawe spotkanie.

Real Valladolid – Leganes |typ: BTTS @2.10 Superbet

Real Valladolid – Leganes |typ: over 2.5 gole @2.30 Superbet

Real Valladolid – Leganes kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana Realu Valladolid: 1.75

remis: 3.70

zwycięstwo Leganes: 4.75

Real Valladolid – Leganes fakty meczowe

Obie ekipy wygrały na przestrzeni pięciu ostatnich kolejek po trzy spotkania,

Real zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli.

Obie drużyny straciły dotychczas tyle samo bramek.

Real Valladolid pięć ostatnich spotkań

Real Sociedad B – Real Valladolid 0:2

Real Valladolid – Las Palmas 3:1

Real Valladolid – Real Oviedo 2:1

Huesca – Real Valladolid 3:2

Marchamalo – Real Valladolid 0:1

Leganes pięć ostatnich spotkań

Malaga – Leganes 0:2

Leonesa – Leganes 2:3

Leganes – Ponferradina 1:1

Girona – Leganes 3:0

Xerez – Leganes 1:2

