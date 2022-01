Ile zarabia sędzia piłkarski?

Wiele mówi się o zarobkach piłkarzy, który inkasują krocie za swoją grę i za kontrakty reklamowe. Na boisku biegają jednak nie tylko zawodnicy. Ważną rolę w całym spektaklu zwanym „piłką nożną” odgrywają sędziowie. Praca arbitrów jest także ciągle analizowana, są narażeni na krytykę, a o ich błędach pamięta się czasem dłużej niż o pięknych golach. Ile zatem zarabiają sędziowie i czy ich wynagrodzenie jest adekwatne do presji jaka na nich ciąży?

Ile zarabiają sędziowie w Ekstraklasie?

Zacznijmy od krajowego podwórka i najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Wiemy, ile zarabiają piłkarze grający w PKO Ekstraklasie, przyjrzyjmy się więc temu, jaką gażę dostają nasi sędziowie.

Tabelę ryczałtów dla sędziów można znaleźć w Uchwale nr I/13 z dnia 22 stycznia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany treści Załącznika nr 1 do Uchwały nr I/17 z dnia 28 stycznia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego. Stawki dla sędziów prowadzących mecze w Ekstraklasie są więc następujące:

– sędzia główny – 3600zł / mecz

– sędzia asystent – 2000zł / mecz

– sędzia techniczny – 300zł /mecz

Stawki, w porównaniu do zarobków piłkarzy, nie są więc oszałamiające. W przypadku obsadzenia w 4 kolejkach w miesiącu arbiter główny może zarobić niecałe 15tys. zł z samych meczów. Należy jednak pamiętać, że sędziowie zawodowi są związani kontraktami z federacją, które gwarantują im pewne miesięczne zarobki. Dane te nie są ujawniane, ale można szacować, że dobry arbiter zarobi w Polsce w ciągu jednego miesiąca ponad 20tys. zł, a do tego dochodzą jeszcze mecze w Europie.

Zarobki sędziów w niższych ligach

Zarobki sędziów w Polsce różnią się oczywiście od poziomu rozgrywkowego. Tabela ryczałtów PZPN, przytaczana już wcześniej, pokazuje na jakie kwoty za mecz mogą liczyć arbitrzy na wszystkich szczeblach centralnych oraz w 3 lidze. Poniżej zestawienie.

I liga:

– sędzia główny – 1800zł / mecz

– sędzia asystent – 800zł / mecz

– sędzia techniczny – 300zł /mecz

II liga:

– sędzia główny – 1000zł / mecz

– sędzia asystent – 600zł / mecz

– sędzia techniczny – 200zł / mecz

III liga:

– sędzia główny – 550zł / mecz

– sędzia asystent – 450zł / mecz

Z powyższych danych wynika, że stawki sędziego głównego są prawie podwajane z każdym wyższym szczeblem. Najmniejsza dysproporcja pomiędzy arbitrem głównym, a jego asystentami jest w III lidze – różnica to zaledwie 100zł.

Zarobki sędziów poniżej 3 ligi są jeszcze niższe i są ustalane przez wojewódzkie związki piłki nożnej. Analizując temat wynagrodzeń arbitrów na najniższych szczeblach rozgrywkowych w Polsce, można podzielić je na poniższe przedziały:

– IV liga: sędzia główny – ok. 220 – 240zł, sędzia asystent – ok. 190zł

– liga okręgowa: sędzia główny – ok. 160 – 190zł, sędzia asystent – ok. 140 – 160zł

– A klasa: sędzia główny – ok. 130 – 150zł, sędzia asystent – ok. 120 – 130zł

– B klasa: sędzia główny – ok. 120 – 130zł, sędzia asystent – ok. 100zł

Zarobki sędziów w ligach zagranicznych

Dysproporcja pomiędzy zarobkami piłkarzy w Ekstraklasie, a zarobkami najlepszych zawodników na świecie, jest oczywiście ogromna. Przyjmy się zatem, jak to wygląda w przypadku sędziów.

Arbitrzy pracujący we Francji, w Niemczech czy we Włoszech mogą liczyć na gażę na poziomie 3-4 tys. EUR za mecz, a więc przeliczając na złotówki są to kwoty zdecydowanie wyższe, niż zarobki naszych sędziów. Najlepiej zarabia się w Hiszpanii – tam rozjemcy spotkań piłkarskich mogą liczyć nawet na 6tys. EUR za mecz. W Premier League arbitrzy również nie zarabiają najgorzej. Angielscy sędziowie otrzymują stałe wynagrodzenie. Niektórzy z nich otrzymują nawet 200tys. funtów za sezon, ci słabsi inkasują około 80-100tys. funtów rocznie.

Ile zarabiają sędziowie w europejskich pucharach?

Zarobki sędziów piłkarskich w europejskich pucharach są jeszcze wyższe. W zależności od rangi meczu i doświadczenia, arbiter główny może liczyć na wypłatę nawet 10tys. dolarów za mecz! Są to sędziowie z największym stażem, którzy wybierani są do prowadzenia najważniejszych spotkań w europejskich rozgrywkach. Poniżej przykładowa tabela zarobków w Lidze Mistrzów w sezonie 2021/22. Polscy sędziowie mają więc ogromną motywację, aby poprzez solidną pracę załapać się na szczebel europejski i dzięki temu jeszcze bardziej zwiększyć swój budżet.