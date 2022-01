Sampdoria – Cagliari 🇮🇹 Typy, kursy (06.01.2022)

Cho膰 starcie Sampdorii z Cagliari nie zapowiada si臋 na najciekawsze to mo偶na wbrew pozorom spodziewa膰 si臋 interesuj膮cego starcia kt贸re nie musi sta膰 na niskim poziomie. Bukmacherzy daj膮 gospodarzom wi臋ksze szanse na wygran膮, ale go艣cie tak naprawd臋 nie maj膮 nic do stracenia i na pewno gracze Cagliari b臋d膮 chcieli pokaza膰 si臋 z jak najlepszej strony. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Sampdoria – Cagliari zapowied藕 (czwartek, 12:30)

Gospodarze tego meczu p贸ki co graj膮 bardzo w kratk臋 i kibice nie do ko艅ca wiedz膮 czego mog膮 spodziewa膰 si臋 od swoich ulubie艅c贸w. Na pewno mecz z Cagliari b臋dzie dla gospodarzy bardzo wa偶ny i je艣li Sampdoria nie zdob臋dzie w tym starciu punkt贸w to b臋dzie to ogromne rozczarowanie dla fan贸w tej dru偶yny.

Go艣cie za to s膮 w strefie spadkowej i je艣li nied艂ugo nie zaczn膮 gra膰 na wy偶szym poziomie to mog膮 ostatecznie za rok wyl膮dowa膰 w Serie B. Mimo wszystko kibice tej dru偶yny licz膮, 偶e ich ulubie艅cy b臋d膮 w stanie podnie艣膰 si臋 w drugiej cz臋艣ci sezonu i ostatecznie 偶e zobaczymy Cagliari za rok we w艂oskiej elicie.

Sampdoria – Cagliari nasze typy

Gospodarze nie przegrali od 3 mecz贸w w lidze i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e i tym razem zdob臋d膮 jakie艣 punkty. Go艣cie w ostatnim czasie przegrywaj膮 mecz za meczem i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e ostatecznie trzy oczka pozostan膮 na Stadio Luigi Ferraris.

Sampdoria – Cagliari kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Sampdoria. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.87. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Sampdoria – Cagliari, to Superbet ma na to zdarzenie kurs 3.70. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 4.25.

Sampdoria – Cagliari fakty meczowe

Gospodarze nie przegrali od 4 mecz贸w.

Sampdoria nie zachowa艂a czystego konta od 7 spotka艅.

Go艣cie nie zachowali czystego konta od 5 mecz贸w.

Sampdoria ostatnie pi臋膰 spotka艅

AS Roma – Sampdoria 1:1

Sampdoria – Venezia 1:1

Sampdoria – Torino 2:1

Genoa – Sampdoria 1:3

Sampdoria – Lazio 1:3

Cagliari ostatnie pi臋膰 spotka艅

Juventus – Cagliari 2:0

Cagliari – Udinese 0:4

Cagliari – Cittadella 3:1

Inter – Cagliari 4:0

Cagliari – Torino 1:1

