Atalanta – Inter 🇮🇹 Typy, kursy (16.01.2022)

Przed nami hit 22. kolejki Serie A. Na koniec niedzieli danie główne i deser w jednym. Atalanta – Inter to ważne spotkanie dla układu tabeli. Faworytem goście z Mediolanu, którzy chcą dzisiaj “usunąć” jednego rywala w wyścigu po tytuł mistrzowski.

Atalanta – Inter zapowiedź (niedziela, 20:45)

Nie ma wątpliwości, że dzisiaj Inter może sobie zmniejszyć grono rywali w walce o kolejne scudetto. Różnica pomiędzy tymi klubami wynosi 8pkt. Ewentualna wygrana drużyny Simone Inzaghiego będzie oznaczać praktycznie brak szans dla Atalanty na tytuł. Lekko nie będzie, w końcu Inter wygrywa mecz za meczem. Licząc mecze rozegrane we Włoszech mają już dziewięć kolejnych wygranych. W tym także świeżo zgarnięty Superpuchar Włoch, gdy pokonali Juventus 2:1 po dogrywce. To w zasadzie może być jedyny minus – dodatkowy czas spędzony na boisku w środku tygodnia.

Atalanta też grała w środę, ale to był Puchar Włoch, a rywalem Venezia. Znacznie mniejsze obciążenie fizyczne i dodatkowo 30 minut mniej na murawie. To może być atut dla La Dei. Poza tym Atalanta rozpoczęła rok tak, jak to ma w zwyczaju. Od bardzo wysokiej wygranej. W minioną niedzielę rozbili Udinese na wyjeździe aż 6:2. Po raz koljny potwierdziło się, że drużyna Gian Piero Gasperiniego jest królem wyjazdów, ale ma spore kłopoty w domowych spotkaniach.

Atalanta – Inter kursy bukmacherów

Noblebet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Atalanta wygra, kurs: 3,00

Inter wygra, kurs: 2,30

Remis, kurs: 3,85

Atalanta – Inter nasze typy

Stawiamy na sporo goli w derbach Lombardii. Tutaj powinna być strzelanina, a w niej udział będzie miał Lautaro Martinez.

Nasze typy Powyżej 3,5 bramki i obie strzelą 2,55 Zagraj

Zagraj Lautaro Martinez strzeli 2,25 Zagraj

Atalanta – Inter fakty meczowe

Spotkanie czwartej ekipy Serie A z liderem. Gospodarze mają 41pkt, goście o osiem więcej

Atalanta zdobyła u siebie zaledwie 12pkt w dziewięciu meczach i jest dopiero 12. zespołem w tabeli domowej

Inter na wyjazdach zgarnął 23pkt w dziesięciu delegacjach

Mistrz kraju to najlepszy atak i druga najlepsza defensywa ligi – 51 strzelonych i 16 straconych goli

Na San Siro w pierwszym meczu tych ekip było 2:2