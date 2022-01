Eibar – Huesca 🇪🇸 Typy, kursy (29.01.2022)

W 25. kolejce Segunda Divisi贸n dojdzie do spotkania dw贸ch spadkowicz贸w z ubieg艂ego sezonu. Na Estadio Ipurua gospodarze, Eibar, zmierz膮 si臋 z Huesk膮.



Eibar – Huesca zapowied藕 (sobota, 18:15)

Eibar walczy o szybki powr贸t do Primera Divisi贸n. P贸ki co, podopieczni Gaizki Garitano s膮 na dobrej drodze ku temu, bowiem w ligowej tabeli zajmuj膮 1. miejsce maj膮c tyle samo punkt贸w co druga Almeria. To w艂a艣nie z tym rywalem Eibar wygra艂 przed tygodniem 2:0, co pozwoli艂o mu wskoczy膰 na fotel lidera i kontynuowa膰 seri臋 mecz贸w bez przegranej.

Gorzej radzi sobie Huesca, kt贸ra po spadku i przebudowie dru偶yny znajduje si臋 w 艣rodku tabeli. Ostatnio pi艂karze Xisco przegrali mi臋dzy innymi u siebie z Ponferradin膮 1:2. Na ten moment Huesca musi spogl膮da膰 za siebie, chocia偶 jak na razie jej przewaga nad stref膮 spadkow膮 jest wzgl臋dnie bezpieczna, bowiem mamy na my艣li tutaj siedem punkt贸w.

Eibar – Huesca nasze typy

Gospodarze b臋d膮 chcieli podtrzyma膰 seri臋 pi臋ciu spotka艅 bez przegranej. Je偶eli utrzymaj膮 form臋 z ostatnich mecz贸w wydaje si臋, 偶e nie powinni mie膰 z tym k艂opot贸w.

Eibar – Huesca kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Eibar. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.80. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis, to NOBLEBET ma na to zdarzenie kurs 3.45. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 4.50.

Eibar – Huesca fakty meczowe

Eibar notuje seri臋 5 mecz贸w ligowych z rz臋du bez przegranej

Obie ekipy w tabeli rozdziela 16 punkt贸w

W poprzednim sezonie w meczu obu dru偶yn na Ipurua pad艂 remis 1:1

Eibar ostatnie pi臋膰 spotka艅

Almeria – Eibar 0:2

Real Oviedo – Eibar 1:1

Eibar – Mallorca 1:2

Eibar – Real Sociedad B 3:2

Las Palmas – Eibar 0:1

Huesca ostatnie pi臋膰 spotka艅

Huesca- Ponferradina 1:2

Cartagena – Huesca 0:3

Huesca – Girona 0:1

Huesca – Alcorcon 0:0

Huesca – Girona 0:1

