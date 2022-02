Bayern – Lipsk 🇩🇪 Typy, kursy (05.02.2022)

Najciekawszym meczem weekendu w niemieckiej Bundeslidze b臋dzie mecz Bayernu z Lipskiem. Pocz膮tek tej rywalizacji zaplanowano w sobot臋 o godzinie 18:30.

Bayern – Lipsk zapowied藕 (sobota, 18:30)

Bayern Monachium nadal na do艣膰 bezpieczny dystans trzyma od siebie Borussi臋 Dortmund. Bawarczycy rok rozpocz臋li pora偶k膮 z Borussi膮 Monchengladbach, jednak potem uda艂o im si臋 wr贸ci膰 na zwyci臋sk膮 艣cie偶k臋. Udowodni艂y to wysokie wygrane 4:0 i 4:1 przeciwko FC Koeln oraz Hercie Berlin. Teraz wydaje si臋, 偶e przed Bayernem nieco trudniejsze zadanie, chocia偶 to nadal oni b臋d膮 stawiani w roli faworyta.

A o co walczy RB Lipsk? Zesp贸艂 Domenico Tedesco nadal ma nadziej臋, 偶e za艂apie si臋 do walki o TOP 4. Doskoczy膰 do 艣cis艂ej czo艂贸wki Lipskowi pozwoli艂y trzy zwyci臋stwa na start tego roku. W pokonanym polu uda艂o si臋 zostawi膰 kolejno Mainz, Stuttgart oraz Wolfsburg. Na dodatek RB wywalczy艂o tak偶e awans w DFB Pokal.

Bayern – Lipsk kursy bukmacher贸w

SUPERBET oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Bayern wygra, kurs: 1.43

Lipsk wygra, kurs: 6.7

Remis, kurs: 5.2

Bayern – Lipsk nasze typy

Stawiamy na kolejne zwyci臋stwo Bayernu, kt贸ry b臋dzie chcia艂 utrzyma膰 przewag臋 nad BVB.

Nasze typy Bayern 1.43 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 3,5 gola 1.95 Zagraj

Bayern – Lipsk fakty meczowe

Lipsk nigdy nie wygra艂 meczu w Monachium

Dwa ostatnie mecze obu ekip w Monachium to dwa remisy

Bayern w ostatnich dw贸ch meczach strzeli艂 艂膮cznie 8 goli

