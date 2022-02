Liverpool – Norwich 🇬🇧 Typy, kursy (19.02.2022)

Przed nami dwudziesta sz贸sta kolejka Premier League. W sobotnie popo艂udnie oko w oko stan膮 najmniej i najbardziej bramkostrzelna dru偶yna w angielskiej ekstraklasie. Drugi w tabeli Liverpool podejmie na Anfield Road dru偶yn臋 Norwich.

Liverpool – Norwich zapowied藕 (sobota, 16:00)

To powinien by膰 klasyczny mecz do jednej bramki. Liverpool rzadko w tym sezonie zawodzi, o czym 艣wiadczy膰 mo偶e ligowa tabela, gdzie podopieczni Jurgena Kloppa utrzymuj膮 si臋 na pozycji wicelidera. Nie zawodzi r贸wnie偶 ofensywa “The Reds”, kt贸ra w obecnej kampanii trafi艂a ju偶 do siatki 61 razy. Jest to wynik taki sam jak dorobek bramkowy lidera z Manchesteru. W 2022 roku Liverpool wygra艂 ju偶 cztery spotkania, natomiast jedno zremisowa艂. Teraz pojawia si臋 dogodna okazja do tego, by dopisa膰 do swojego konta kolejne zwyci臋stwo.

Norwich znajduje si臋 na przeciwnym biegunie tabeli i w por贸wnaniu do Liverpoolu powod贸w do optymizmu w dru偶ynie “Kanark贸w” jest znacznie mniej. Norwich znajduje si臋 w strefie spadkowej i do bezpiecznej strefy traci w tym momencie cztery punkty. “Kanarki” maj膮 ponadto jeden rozegrany mecz wi臋cej od siedemnastego Newcastle, kt贸re zaczyna powoli wraca膰 na w艂a艣ciwe tory. Po spotkaniu z Liverpoolem sytuacja Norwich w ligowej tabeli wygl膮da膰 mo偶e znacznie gorzej. Powalczy膰 o przynajmniej jeden punkt mo偶e by膰 jednak w sobot臋 niezmiernie trudno.

Liverpool – Norwich nasze typy

Trudno sobie wyobrazi膰, by to spotkanie zako艅czy艂o si臋 rezultatem innym ni偶 pewne zwyci臋stwo Liverpoolu. Wydaje si臋, 偶e Norwich nie ma zbyt wielu pi艂karskich argument贸w, by stawi膰 czo艂a “The Reds”.

Nasze typy Powy偶ej 3.5 gola 1.84 Zagraj

Zagraj Obie dru偶yny strzel膮 gola - nie 1.60 Zagraj

Liverpool – Norwich kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Liverpoolu, kurs: 1.14

remis, kurs: 8.80

wygrana Norwich, kurs: 24.0

Liverpool – Norwich fakty meczowe

Liverpool wygra艂 cztery z pi臋ciu ligowych spotka艅 w tym roku

“The Reds” zdobyli w tym sezonie a偶 61 goli, co jest najlepszym wynikiem w Premier League

Norwich zdoby艂o w tym sezonie 14 bramek, co jest najgorszym wynikiem w Premier League

Liverpool – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Inter – Liverpool 0:2

Burnley – Liverpool 0:1

Liverpool – Leicester 2:0

Liverpool – Cardiff 3:1

Crystal Palace – Liverpool 1:3

Norwich – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Norwich – Manchester City 0:4

Norwich – Crystal Palace 1:1

Wolves – Norwich 0:1

Watford – Norwich 0:3

Norwich – Everton 2:1

