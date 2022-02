Warta Poznań – Radomiak Radom 🇵🇱 Typy, kursy (20.02.2022)

Warta Poznań zmierzy się dzisiaj z Radomiakiem Radom. Obie ekipy dzieli w tabeli Ekstraklasy przepaść. Czy będzie ona widoczna na boisku?

Warta Poznań – Radomiak Radom zapowiedź (niedziela, 12:30)

Warta Poznań dzielnie walczy o przetrwanie. Zespół może pochwalić się serią pięciu kolejnych spotkań w lidze bez porażki, na którą złożyły się trzy remisy oraz dwie wygrane. Dobre wyniki pozwoliły Warcie opuścić strefę spadkową. Gospodarze nie mogą jednak spać spokojnie, bowiem mają na swoim koncie tyle samo punktów co 16. Górnik Łęczna.

Radomiak z kolei dosyć nieoczekiwanie znajduje się na rewelacyjnym czwartym miejscu w tabeli. Piłkarze z Radomia uzbierali dotychczas trzydzieści sześć punktów. Ich strata do top 3 jest jednak wyraźna, pięć punktów to różnica, która nie jest łatwa do nadrobienia. Radomiak przegrał w tym sezonie zaledwie spotkania, tylko Lech i Pogoń mogą na tym etapie rozgrywek pochwalić się mniejszą liczbą porażek.

Warta Poznań – Radomiak Radom nasze typy

Wiele wskazuje, że będzie to bardziej wyrównane starcie niż mogłoby się wydawać. Naszymi typami na ten mecz będą remis oraz btts.

Warta Poznań – Radomiak Radom kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana Warty: 2.95

remis: 3.10

zwycięstwo Radomiaka: 2.65

Warta Poznań – Radomiak Radom fakty meczowe

Warta nie przegrała żadnego z pięciu poprzednich meczów w lidze.

Radomiak zaliczył w rundzie wiosennej remis oraz porażkę.

Warta ma tyle samo punktów co znajdujący się w strefie spadkowej Górnik Łęczna.

Warta Poznań pięć ostatnich spotkań

Legia Warszawa – Warta Poznań 0:1

Warta Poznań – Górnik Łęczna 1:1

Metalist – Warta Poznań 0:0

Warta Poznań Shkendija

Liberec – Warta Poznań 4:2

Radomiak Radom pięć ostatnich spotkań

Radomiak Radom – Raków Częstochowa 0:1

Radomiak Radom – Wisła Płock 1:1

Legia Warszawa – Radomiak Radom 4:0

Metalist – Radomiak Radom 1:1

Radomiak – Hradec Kralove 1:2

