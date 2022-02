GKS Tychy – Podbeskidzie Bielsko-Biała 🇵🇱 Typy, kursy (27.02.2022)

Jednym z ciekawszych mecz贸w 21. kolejki 1. Ligi b臋dzie starcie GKS-u Tychy z Podbeskidziem Bielsko-Bia艂a. Obie ekipy walcz膮 o awans do Ekstraklasy i bezpo艣redni mecz tych ekip powinien sta膰 na naprawd臋 solidnym poziomie. Bukmacherzy wi臋ksze szanse na wygran膮 daj膮 go艣ciom, ale mo偶na spodziewa膰 si臋 wyr贸wnanego starcia. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

GKS Tychy – Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a zapowied藕 (niedziela, 12:40)

Gospodarze tego meczu na pewno wierz膮, 偶e w tym roku uda im si臋 awansowa膰 do Ekstraklasy. Do tego potrzeba b臋dzie jednak bardzo dobrych wynik贸w na wiosn臋. Wygrana z Podbeskidziem na pewno pozwoli艂aby graczom GKS-u uwierzy膰 w swoje umiej臋tno艣ci, wi臋c kibice gospodarzy mog膮 spodziewa膰 si臋 ciekawego meczu.

Go艣cie za to r贸wnie偶 maj膮 nadziej臋 na awans do Ekstraklasy i p贸ki co s膮 nawet w lepszej sytuacji od swoich niedzielnych rywali. Strata do drugiego miejsca jest jednak ca艂kiem spora i je艣li ekipa go艣ci nie b臋dzie w stanie wygrywa膰 meczu za meczem to b臋dzie bardzo trudno o odrobienie tej siedmiopunktowej straty do Widzewa 艁贸d藕.

GKS Tychy – Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a nasze typy

Szykuje si臋 wyr贸wnane starcie dw贸ch dru偶yn kt贸re walcz膮 o awans do Ekstraklasy. Ci臋偶ko wskzaza膰 zdecydowanego faworyta i nie mo偶na wykluczy膰 podzia艂u punkt贸w, kt贸ry jest prawdopodobny.

Nasze typy remis 3.30 Zagraj

Zagraj obie dru偶yny strzel膮 gola 1.81 Zagraj

GKS Tychy – Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.49. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu GKS Tychy – Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.30. Zwyci臋stwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 2.75.

GKS Tychy – Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a fakty meczowe

Go艣cie nie przegrali od 4 spotka艅.

Go艣cie nie wygrali od 7 mecz贸w.

Na ostatnich 5 mecz贸w gospodarzy w a偶 4 fani ogl膮dali wi臋cej ni偶 2.5 goli.

GKS Tychy ostatnie pi臋膰 spotka艅

GKS Tychy – Hutnik Krak贸w 1:2

GKS Tychy – Trzyniec 5:0

Opawa – GKS Tychy 4:2

GKS Tychy – Puszcza Niepo艂omice 2:0

GKS Tychy – GKS Jastrz臋bie 2:2

Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a ostatnie pi臋膰 spotka艅

Gorica – Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a 3:3

Triglav – Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a 1:1

Javor – Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a 1:3

艢l膮sk Wroc艂aw 2 – Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a 0:3

G贸rnik Zabrze – Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a 1:1

