West Bromwich Albion – Swansea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (28.02.2022)

Interesuj膮co zapowiada si臋 poniedzia艂kowe starcie pomi臋dzy West Bromwich Albion a Swansea. Obie ekipy maj膮 w swoich szeregach naprawd臋 niez艂ych zawodnik贸w jak na standardy Championship. Mimo wszystko 偶adna z tych dru偶yn nie jest zadowolona ze swoich wynik贸w w tym sezonie. Bukmacherzy wi臋ksze szanse na wygran膮 daj膮 gospodarzom, kt贸rzy to maj膮 nadziej臋 na przerwanie z艂ej passy. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

West Bromwich Albion – Swansea zapowied藕 (poniedzia艂ek, 21:00)

West Brom jeszcze nie dawno znajdowa艂 si臋 na miejscu bara偶owym, ale ostatnie tygodnie s膮 bardzo nieudane dla gospodarzy poniedzia艂kowego spotkania. Mimo wszystko do ko艅ca sezonu pozosta艂o jeszcze kilkana艣cie spotka艅 i je艣li gracze West Bromu zaczn膮 gra膰 na zdecydowanie lepszym poziomie to by膰 mo偶e b臋d膮 w stanie awansowa膰 do bara偶y.

Go艣cie za to maj膮 p贸ki co za sob膮 bardzo 艣redni sezon. Przewaga nad stref膮 spadkow膮 jest du偶a, ale podobnie jest ze strat膮 do miejsc bara偶owych. Ekipa z Walii nie ma ju偶 za bardzo o co walczy膰 w tej cz臋艣ci sezonu i p贸ki co kibice oczekuj膮 po prostu jak najlepszych wynik贸w i poprawy miejsca w ligowej tabeli.

West Bromwich Albion – Swansea nasze typy

Gospodarze musz膮 wreszcie si臋 prze艂ama膰 i na pewno mecz ze Swansea b臋dzie dobrym momentem na wygran膮. Szykuje si臋 wyr贸wnane starcie, ale to gracze West Bromu maj膮 wi臋ksz膮 szanse na wygran膮.

Nasze typy West Bromwich Albion 1.82 Zagraj

Zagraj powy偶ej 2.5 goli 2.00 Zagraj

West Bromwich Albion – Swansea kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest West Bromwich Albion. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.82. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu West Bromwich Albion – Swansea, to TOTALbet ma na to zdarzenie kurs 3.45. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 4.20.

West Bromwich Albion – Swansea fakty meczowe

Gospodarze nie wygrali od 6 mecz贸w.

Go艣cie nie zachowali czystego konta od 3 spotka艅.

Na ostatnich 6 mecz贸w Swansea w a偶 5 tracili oni pierwsz膮 bramk臋.

West Bromwich Albion ostatnie pi臋膰 spotka艅

Middlesbrough – West Bromwich Albion 2:1

Luton Town – West Bromwich Albion 2:0

West Bromwich Albion – Blackburn 0:0

Sheffield United – West Bromwich Albion 2:0

Millwall – West Bromwich Albion 2:0

Swansea ostatnie pi臋膰 spotka艅

Sheffield United – Swansea 4:0

Swansea – Bristol City 3:1

Stoke – Swansea 3:0

Swansea – Blackburn 1:0

Swansea – Luton Town 0:1

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne typy

Jagiellonia Bia艂ystok – Warta Pozna艅 (27.02.2022)