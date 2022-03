Lechia – Wisła Kraków 🇵🇱 Typy, kursy (05.03.2022)

Niegdy艣 mecz zgodowy, dzisiaj ju偶 o przyja藕ni nie ma mowy. Gospodarze nadal chcieliby zaj膮膰 czwarte miejsce, kt贸re mo偶e da膰 jeszcze europejskie puchary. Wis艂a Krak贸w od minionego weekendu jest w strefie spadkowej. Niewiele wskazuje na to, by szybko mia艂a j膮 opu艣ci膰.

Lechia – Wis艂a Krak贸w zapowied藕 (sobota, 20:00)

Krakowianie w tym roku pi臋膰 mecz贸w i jeden mecz, po kt贸rym nie schodzili przegrani. To bezbramkowy remis z G贸rnikiem 艁臋czna. Poza tym trzy ligowe pora偶ki – Rak贸w, Stal i Legia – oraz kompromitacja w Pucharze Polski. 艁膮cznie uda艂o im si臋 strzeli膰 2 gole przez 480 minut gry. Z tego jeden po wielb艂膮dzie bramkarza Legii, a drugiego przeciwko trzecioligowcowi. Zmiana trenera nie przynios艂a szybkich efekt贸w i trudno si臋 dziwi膰, skoro sk艂ad Bia艂ej Gwiazdy to po prostu opcja na d贸艂 tabeli Ekstraklasy i by膰 mo偶e nawet spadek z niej!

Lechia Gda艅sk gra w kratk臋. U siebie dwie wygrane – 2:0 ze 艢l膮skiem i 1:0 z Lechem. Na wyjazdach du偶o gorzej, bo polegli w Krakowie i Radomiu – dwukrotnie po 0:2. Wida膰 wi臋c, 偶e g艂贸wnie punktuj膮 u siebie. To tak偶e wida膰 po tabeli. W meczach domowych a偶 26pkt, a na wyjazdach ledwie po艂owa tego dorobku. To dlatego s膮 dopiero na pi膮tym miejscu, mimo tak skutecznej gry przed swoimi kibicami. Nadal jednak licz膮 na czwarte miejsce. Ono mo偶e da膰 awans do puchar贸w. Tak si臋 stanie, je偶eli puchar trafi do kogo艣 z duetu Lech lub Rak贸w.

Lechia – Wis艂a Krak贸w kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Lechia wygra, kurs: 2,10

Wis艂a wygra, kurs: 3,60

Remis, kurs: 3,50

Lechia – Wis艂a Krak贸w nasze typy

Gda艅szczanie mo偶e wiosn膮 nie s膮 tak regularni, jak pod koniec jesieni. Nadal jednak s膮 w znacznie lepszej dyspozycji ni偶 ich najbli偶szy rywal.

Nasze typy Lechia 2,10 Zagraj

Zagraj Wis艂a nie strzeli 3,00 Zagraj

Lechia – Wis艂a Krak贸w fakty meczowe

Spotkanie 5. z 17. dru偶yn膮 tabeli Ekstraklasy. Obie ekipy dzieli 17pkt – 39 do 22 na korzy艣膰 gospodarzy

Lechia u siebie zdoby艂a 26pkt w jedenastu meczach i to drugi najlepszy – razem z Pogoni膮 i Wis艂膮 P艂ock – wynik w lidze

Gda艅szczanie w tym roku zaliczyli dwie wygrane i dwie pora偶ki. Triumfy w domu, pora偶ki na wyjazdach. Wszystkie do zera…

Wis艂a Krak贸w w tym roku w lidze ma bilans 0-1-3, a dodatkowo dopisali pora偶k臋 z Olimpi膮 Grudzi膮dz(III liga) w Pucharze Polski

W Krakowie pad艂 wynik 2:2 jesieni膮

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Hertha – Eintracht (sobota, 15:30)