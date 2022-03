Manchester City – Manchester United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (06.03.2022)

To b臋dzie rzecz jasna hit weekendu w Anglii. Derby Manchesteru jeszcze kilka lat temu by艂y znacznie bardziej wyr贸wnan膮 rywalizacj膮. Teraz jednak faworytem zdecydowanym b臋d膮 gospodarze. Mistrz kraju i lider Premier League dzisiaj jest przynajmniej p贸艂k臋 wy偶ej od bardziej utytu艂owanego przeciwnika.

Manchester City – Manchester United zapowied藕 (niedziela, 17:30)

The Citizens nie tak dawno temu polegli u siebie z Tottenhamem 2:3. To by艂a pierwsza pora偶ka od dawna na angielskich boiskach. W ten spos贸b ekipa Pepa Guardioli zmniejszy艂a swoj膮 przewag臋 nad Liverpoolem, co oznacza, 偶e emocje w Premier League jeszcze o偶y艂y i nadal mistrz kraju nie mo偶e by膰 pewny obrony tytu艂u. Teraz derby miasta, wi臋c nikogo nie trzeba specjalnie mobilizowa膰 na taki mecz. Dodatkowym plusem City jest fakt, 偶e nie musz膮 si臋 martwi膰 meczem w Lidze Mistrz贸w. Ten si臋 odb臋dzie, ale po spotkaniu w Lizbonie, maj膮 pi臋膰 bramek zapasu!

Manchester United jest czwarty i celem b臋dzie utrzymanie tej lokaty oraz awans do Ligi Mistrz贸w. Mog膮 jeszcze my艣le膰 o podium – trzy punkty do Chelsea – ale musz膮 pami臋ta膰 o innych londy艅skich ekipach za ich plecami – West Ham i Arsenal. Nie przegrali od o艣miu mecz贸w w lidze, ale te偶 sporo remisowali: 4-4-0. By艂o efektowne 4:2 z Leeds na wyje藕dzie, ale by艂y tak偶e remisy z Watfordem czy Burnley. Kr贸tko m贸wi膮c nie wiadomo, na jaki Manchester United trafi si臋 danego dnia.

Manchester City – Manchester United kursy bukmacher贸w

Manchester City – Manchester United nasze typy

Nie mamy w膮tpliwo艣ci, kto jest lepszy w tym mie艣cie i kraju. Dwa typy w kierunku wygranej City. Pierwszy to czysta “jedynka”, drugi to wygrana bez straty gola.

Manchester City – Manchester United fakty meczowe

Spotkanie lidera z czwartym zespo艂em Premier League. Obie ekipy dzieli 19pkt: 66 do 47 na korzy艣膰 gospodarzy

Manchester City u siebie legitymuje si臋 bilansem 10-1-2. Ostatnie spotkanie to jednak pora偶ka 2:3 z Tottenhamem

Manchester United na wyjazdach zgarn膮艂 23pkt w trzynastu spotkaniach

Czerwone Diab艂y nie przegra艂y o艣miu kolejnych gier w Premier League

Ostatnie derby miasta sko艅czy艂y si臋 wygran膮 aktualnego lidera ligi – 2:0

