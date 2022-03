Lazio – Venezia 🇮🇹 Typy, kursy (14.03.2022)

Na papierze mecz Lazio – Venezia może nie zapowiada się na najciekawszy, ale w meczach tych ekip z reguły pada wiele bramek i zapewne w poniedziałkowy wieczór będzie podobnie. Bukmacherzy nie dają jednak gościom większych szans i każdy inny wynik niż wygrana Lazio będzie niespodzianką. Mimo wszystko szykuje się otwarte starcie, które dla neutralnych fanów powinno być ciekawe do oglądania. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Lazio – Venezia zapowiedź (poniedziałek, 20:45)

Gospodarze tego meczu cały czas są w walce o miejsce w czołowej czwórce. Strata nie jest oczywiście mała, ale jeśli gracze Lazio będą wygrywali mecz za meczem to na pewno zbliżą się do Juventusu i reszty ekip, które znajdują się w okolicach czwartego miejsca. Poniedziałkowy mecz nie powinien być dla gospodarzy trudny do wygrania, a brak zwycięstwa będzie dla fanów tej drużyny rozczarowaniem.

Goście za to walczą o utrzymanie, ale na pewno będzie o to trudno tracąc gola w praktycznie każdym spotkaniu. Strata do bezpiecznej strefy nie jest jeszcze absurdalnie duża, ale jeśli zawodnicy z Wenecji nie zaczną wygrywać to będzie bardzo trudno o utrzymanie i być może po jednym roku przerwy ta ekipa wróci do Serie B.

Lazio – Venezia nasze typy

Gospodarze nie powinni mieć problemów w meczu z Venezią. Ich rywale nie grają ostatnio zbyt dobrze, a Lazio walczy o czołową czwórkę więc można spodziewać się, że pokonają swoich przeciwników i trzy punkty zostaną w Rzymie.

Nasze typy handicap: Lazio -1.5 2.00 Zagraj

Zagraj powyżej 2.5 goli 1.70 Zagraj

Lazio – Venezia kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Lazio. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.37. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Lazio – Venezia, to Superbet ma na to zdarzenie kurs 5.00. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 8.95.

Lazio – Venezia fakty meczowe

Na ostatnich 8 meczów gospodarzy w aż 7 fani oglądali więcej niż 2.5 goli.

Goście nie zachowali czystego konta od 16 meczów.

Venezia nie wygrała od 3 spotkań.

Lazio ostatnie pięć spotkań

Cagliari – Lazio 0:3

Lazio – Napoli 1:2

Lazio – FC Porto 2:2

Udinese – Lazio 1:1

FC Porto – Lazio 2:1

Venezia ostatnie pięć spotkań

Venezia – Sassuolo 1:4

Verona – Venezia 3:1

Venezia – Genoa 1:1

Torino – Venezia 1:2

Venezia – Napoli 0:2

