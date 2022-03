🇩🇪 Bayern – Salzburg 🇦🇹 Typy, kursy (08.03.2022)

Ju偶 dzisiaj wracaj膮 zmagania na arenie europejskiej. Wieczorem dojdzie mi臋dzy innymi do starcia Bayernu Monachium z austriackim Salzburgiem. W pierwszym spotkaniu pad艂 remis 1:1. Kto zatem awansuje do 1/4 fina艂u Ligi Mistrz贸w? Zapraszamy do zapoznania si臋 z zapowiedzi膮 meczu rewan偶owego!

Bayern – Salzburg zapowied藕 (wtorek, 21:00)

Pi艂karze Salzburga s膮 jedn膮 z rewelacji rozgrywek Ligi Mistrz贸w. W grupie mistrzowie Austrii zaj臋li drugie miejsce wyprzedzaj膮c Sevill臋 oraz Wolfsburg. Po wylosowaniu w 1/8 fina艂u Bayernu Monachium niewielu dawa艂o im szans臋 awansu, jednak w pierwszym meczu Salzburg pokaza艂, 偶e jest w stanie nawi膮za膰 walk臋 z faworyzowanym rywalem. Podopieczni 33-letniego Matthiasa Jaissle przez d艂ugi czas prowadzili 1:0, ale mecz ostatecznie zako艅czy艂 si臋 remisem 1:1.

Z kolei Bayern Monachium ostatnio nie znajduje si臋 w najwy偶szej formie. Pokaza艂 to chocia偶by sobotni mecz niemieckiej Bundesligi, w kt贸rym mistrzowie Niemiec zremisowali z Bayerem Leverkusen 1:1. Co wa偶ne, z przebiegu spotkania, ten podzia艂 punkt贸w zesp贸艂 z Monachium mo偶e uznawa膰 za dobry, bowiem to rywale mieli wi臋cej szans na to, by zgarn膮膰 trzy oczka. Tydzie艅 wcze艣niej Bayern ledwo wym臋czy艂 1:0 triumf nad Eintrachtem Frankfurt.

Bayern – Salzburg nasze typy

Gospodarze nie znajduj膮 si臋 w optymalnej formie, ale s膮dzimy, 偶e powinni wygra膰 i awansowa膰 dalej. Pom贸c powinien w tym Robert Lewandowski.

Nasze typy Bayern wygra 1. połowę i cały mecz 1.57

Lewandowski strzeli gola i Bayern wygra 1.45

Bayern – Salzburg kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Bayernu, kurs: 1.22

remis, kurs: 7.20

wygrana Salzburga, kurs: 10.50

Bayern – Salzburg fakty meczowe

Podczas ostatnich pi臋ciu mecz贸w Bayern tylko raz strzeli艂 wi臋cej ni偶 dwa gole

Salzburg nie straci艂 gola w ostatnich trzech ligowych meczach

W meczu obu dru偶yn rozgrywanym w Monachium w poprzednim sezonie Bayern wygra艂 3:1

Bayern ostatnie 5 spotka艅

Bayern – Bayer 1:1

Frankfurt – Bayern 0:1

Bayern – Furth 4:1

Salzburg – Bayern 4:1

Bochum – Bayern 4:2

Salzburg ostatnie 5 spotka艅

Salzburg – Altach 4:0

LASK – Salzburg 0:0

Salzburg – Wolfsberger 2:0

Salzburg – Bayern 1:1

Rapid – Salzburg 1:2

